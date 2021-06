ÉCOUTEZ - Un architecte nord-isérois aux côtés de Stéphane Plaza dans "Mieux chez soi" sur M6

Trouver des solutions aux problèmes des particuliers qui se présentent à l'agence "Mieux chez soi", voilà la lourde tâche de Mathieu Brison dans la deuxième saison de l'émission diffusée dès ce lundi 21 juin à 18h40 sur M6. Originaire de La Tour-du-Pin, et installé à Lyon, l'isérois nous raconte son aventure. Ecoutez.

"Tentons ! On verra bien !"

"Pratiquer son métier sous un angle différent", c'était la motivation première de Mathieu. Le Turripinois a répondu à une offre de casting, "diffusée par le réseau des architectes". S'en sont suivies plusieurs étapes de sélection, comme il nous l'explique : "Il y'avait une phase écrite. Tout simplement, on s'est présenté, on a envoyé notre book, nos références, et ensuite on a eu un casting téléphonique. Et au final, un casting à Paris dans les locaux de la production".

Ca a marché assez rapidement puisque finalement, je suis dans l'émission désormais. Donc ça veut dire que mon profil les a intéressé.

Cette nouvelle aventure, c'est aussi, pour Mathieu, l'occasion de montrer d'une autre manière, "que le métier d'architecte n'est pas forcément un métier inaccessible. C'est pas forcément une prestation qui est complétement démente".

Stéphane Plaza, "un peu joueur, farceur"

Lors de notre échangee avec Mathieu, nous avons bien sûr voulu savoir comment est Stéphane Plaza ; "Très rigolo, mais en tout cas, néanmoins, très professionnel". Pour l'architecte isérois, cela a été un vrai plaisir de travailler avec le célèbre agent immobilier.

Hors antenne comme à l'antenne, c'est le même personnage.

L'architecte s'est amusé sur le tournage. Au fil des enregistrements, il s'est senti de plus en plus à l'aise, même si la principale difficulté a été d'"être le plus naturel possible, tout en ayant des caméras braquées sur soi".

Mathieu Brison sur le tournage de "Mieux chez soi" - Mathieu Brison

Retrouvez Mathieu Brison dans l'émission "Mieux chez soi' dès ce lundi 21 juin à 18h40 sur M6