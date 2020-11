ÉCOUTEZ - Un dessinateur lyonnais signe les animations du documentaire "22h01" de Mustapha Kessous

Il y'a 5 ans, le 13 novembre 2015, à 21h40 à sa fenêtre, le journaliste Daniel Psenny assiste et filme l'attaque du Bataclan, l'attaque la plus sanglante de notre histoire contemporaine. A 22h, il sort dans la rue, au secours d'une victime. A 22h01, il est touché par une balle de Kalachnikov. Commence alors pour Daniel, trois heures de huis-clos avec ses voisins et la victime secourue quelques minutes plus tôt.

Voilà l'histoire que nous raconte, "22H01", le documentaire inédit de Mustapha Kessous, diffusé ce mercredi soir à 23h10 sur France 3. Pour illustrer les scènes fortes de ce récit, le réalisateur a choisi de faire appel au dessinateur lyonnais, Théo Schultess. Une grande première pour l'artiste, plus habitué à la bande-dessinée et aux dessins humoristiques. Il nous raconte sa rencontre avec Mustapha Kessous et nous explique comment il a travaillé sur ce projet :

Théo Schultess nous raconte sa rencontre avec Mustapha Kessous Copier

"22h01" diffusé ce mercredi soir à 23h10 sur France 3 - Théo Schultess / Premières Lignes / France Télévisions

La principale difficulté pour le dessinateur lyonnais a été de faire passer les émotions par le dessin. C'est pour cette raison, qu'il a choisi d'utiliser la rotoscopie, une technique qui consiste "à dessiner par dessus un film en prise de vues réelles". Il nous explique plus en détails, comment il a réussi à relever ce challenge :

Faire passer les émotions par le dessin Copier

Il y'a à peu près 20 minutes animées dans le film. J'ai réalisé 25 images par seconde. Donc, si on fait le calcul, ça fait des milliers de dessins.

"22h01", le documentaire inédite de Mustapha Kessous, diffusé ce mercredi 4 novembre à 23h10 sur France 3.