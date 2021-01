ÉCOUTEZ - Un isérois dans la version espagnole de l'émission télé "Incroyable Talent"

Repéré grâce à ses vidéos sur Internet, Eric Lee, illusionniste originaire de Vienne, a été directement contacté par la production de "Got Talent España", la version espagnole de l'émission "La France a un incroyable talent". "J'ai tout de suite dit "oui". Ca a été un nouveau challenge pour moi de partir à l'étranger", nous raconte l'isérois.

Après la France, Vamos a España !

Ce n'est pas une première pour Eric Lee. En 2007, il participe à la deuxième saison de "La France a un incroyable talent". Bien qu'il n'en ait, d'ailleurs, pas gardé un bon souvenir comme il nous le confie lui-même, il n'a pas hésité une seule seconde à rejoindre la production espagnole. "Je me suis dit : "allé c'est parti. En plus, on est en période de Covid, on part de la France, on va à l'étranger voir ce que cela donne"".

Diffusée depuis quelques jours sur Telecinco, l'émission a été enregistrée en juillet dernier, à Madrid. "Et heureusement ! Parce qu'après cela aurait été quasiment impossible à cause du Covid-19".

Ca c'est super bien passé ! Nous avons été super bien accueillis. La route a été longue !

17 heures de route, pour 3 minutes de show

Pour relier Vienne à Madrid, Eric Lee et son équipe ont mis 17 heures. Et pour cause, c'est en semi-remorque que l'isérois a rejoint la capitale espagnole. Une véritable aventure ! "Il faut savoir que c'est très compliqué d'accéder à Madrid en semi-remorque. On a dû s'arrêter en périphérie pour garer le semi-remorque. Un camion qui venait de Madrid est venu chercher mon illusion. C'était le seul camion a être autorisé à entrer dans Madrid."

17 heures de route, et une énorme logistique pour 3 petites minutes de show. Il était donc important pour Eric Lee d'impressionner dès son premier passage. Il a alors fait le choix de présenter l'une de ses grandes illusions, un numéro unique en Europe : "On est seulement 2 à avoir une illusion comme ça. Je me fais perforer le ventre par une énorme vis sans fin, et après je monte à plus de 7 mètres dans les airs". Et visiblement les 3 jurés de l'émission ont été conquis.

Personne ne m'a buzzé ! Fort heureusement.

L'aventure devrait donc continuer pour l'isérois. Sous contrat avec la production, il ne nous en dira pas plus. Malgré tout, il nous emmène dans les coulisses de l'émission. Ecoutez son interview en intégralité.