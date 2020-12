Élection de Miss France : "mon plus gros frisson" se souvient Miss Bretagne 2019

Ce samedi soir se tiendra l'élection de Miss France au Puy-du-fou. Une élection bien particulière car elle aura lieu en pleine crise sanitaire, et donc sans public. Malgré ces contraintes, Romane Edern, Miss Bretagne 2019, espère que les Bretons seront au rendez-vous pour soutenir Julie Foricher, l'actuelle Miss. "On a fait des vidéo conférences avec les anciennes miss Bretagne pour lui donner des conseils. En Bretagne on est assez chauvin. Julie reçoit beaucoup de messages, ça fait chaud au cœur, on voit que les Bretons sont fiers de leur Miss", explique Romane Edern .

Le plus gros frisson de toute ma vie

A l'approche des élections, l'ancienne Miss Bretagne se rappelle de son émotion à quelques heures du prime : "On n'a pas le temps de réaliser ce qui va se passer, c'est beaucoup d'émotion, je sentais le sol trembler sous les applaudissements et j'ai eu le plus gros frisson de toute ma vie."