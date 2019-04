Elisa-Marie Lamborot est la nouvelle Miss Yonne 2019 !

Saint-Denis-lès-Sens, France

C’est donc Elisa Lamborot qui a succède à Chloé Marcos comme Miss Yonne 2019 et qui représentera notre département pendant un an. La jeune femme en deuxième année de BTS métier de la mode option vêtements a pourtant failli ne jamais participer à ce concours : « Un ami à moi a beaucoup, beaucoup insisté pour que je me présente au casting et je me suis décidée au dernier moment et aujourd’hui je ne regrette pas du tout car _j’ai du retenir mes larmes quand j’ai entendu mon prénom_. Cela me fait vraiment plaisir. Je ne m’y attendais pas du tout. Ma famille, mes amis et le public très chaleureux m’ont beaucoup aidé. Je suis consciente que le chemin est encore long mais je vais faire le maximum pour aller le plus loin possible et on verra ou cela me mène» conclue ravie Elisa.

Elisa Lamborot , nouvelle Miss Yonne 2019

Sa couronne lui a été remise par Miss Yonne 2018, Chloé Marcos qui passe le relai avec une certaine nostalgie : «Je sais que toutes les bonnes choses ont une fin. Les rencontres avec le public m’ont beaucoup apporté et cela m’a aidé à avoir confiance en moi ». Désormais, l’étudiante en sixième année de médecine va se reconcentrer sur ses études. Chloé va passer son concours d’internat en juin. Elle n’oublie pas les concours de Miss pour autant. En septembre, elle se représentera au concours de miss Bourgogne 2019 en espérant faire mieux que quatrième dauphine. Sa place l’an dernier.

les candidates au concours Miss Yonne 2019 enoturées de Miss Bourgogne 2018 et Miss France © Radio France - Isabelle Rose

La première dauphine est une auxerroise de 19 ans qui s'appelle Perrine Peltier et la deuxième dauphine et de Valravillon. Il s'agit de Ludivine Favrot, sapeur-pompier volontaire, agent de sécurité incendie et maitre-chien. Elle est âgée de 20 ans.

Le 12 mai le comité Miss Bourgogne se réunira à Beaune pour choisir les 14 candidates de la région qui participeront à l’élection de Miss Bourgogne le 22 septembre à Autun.

Miss Yonne 2018, Miss France 2019 et Miss Nièvre 2019 © Radio France - Isabelle Rose

Séance photos et dédicaces pour Miss Bourgogne 2018(Coline Touret), Miss France 2019 (Vaimalama Chavès) et Miss Yonne 2018 ( Chloé Marcos) © Radio France - Isabelle Rose