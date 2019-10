Elodie Villemus, la touche "bienveillance" de l'émission "4 mariages pour une lune de miel" sur TF1

A l'occasion du salon du mariage de Belfort, rencontre avec Elodie Villemus, wedding-planner et experte dans l'émission "4 mariages pour une lune de miel" sur TF1. Elle s'est confiée à Bertrand Fissot dans France Bleu Matin.

C'est la nouveauté de cette rentrée dans l'émission "4 mariages pour une lune de miel" sur TF1. Elodie Villemus, wedding-planner depuis 11 ans (et 180 mariages à son actif) apporte désormais, son expertise et note les mariages des candidats. Elle s'est confiée sur cette nouvelle aventure au micro de Bertrand Fissot. Réécoutez son interview.

Quel est votre rôle dans l'émission ?

C'est un rôle double qui a été confié à Elodie Villemus, "pour remettre en place un peu d'équité, de bienveillance et de fair-play"

Nous sommes dans une compétition, les candidats ne sont pas un peu durs les uns avec les autres ?

Elodie Villemus répond du tac au tac à cette question. C'est en ça que réside son rôle. Pour l'experte, la compétition doit être "bienveillante", et "saine". Des valeurs importantes pour Elodie Villemus, comme elle nous le dit :

Quel est le plus gros défaut des candidats dans l'organisation de leur mariage ?

Là encore, Elodie Villemus nous répond vite et sans hésiter : la facilité, "sous couvert de peu de budget". Comme elle nous le confie, c'est ça qu'elle aimerait faire changer chez les candidats.

Ce n'est pas parce qu'on a un petit budget, qu'il faut tout de suite aller chercher des ballons, ou des guirlandes. Accrocher ça sur un mur et dire "hop hop hop, ça y'est. Ma décoration est terminée".

Ecoutez la réponse et les conseils d'Elodie :

Vous paraissez très naturel en découvrant les images...

La wedding planner nous avoue qu'elle est comme ça dans la vie, et qu'elle n'a pas souhaité changer d'attitude pour l'émission.

"Ce que vous voyez à l'image, c'est vraiment le reflet de ma personnalité" nous confie-t-elle.

Avez-vous déjà eu votre mariage "coup de cœur" parmi les candidats ?

C'est un grand "oui" de la part d'Elodie Villemus. Et pas de "No way" pour ce mariage où la décoration est visiblement irréprochable... Visiblement, car l'émission n'a pas encore été diffusée, comme nous le dit l'experte :

Cette collaboration, est-ce le début d'un mariage avec TF1 ?

Pour le moment, Elodie Villemus souhaite se concentrer sur cette première saison de "4 mariages sur une lune de miel" :

Avez-vous un conseil à nous donner pour réussir à coup sûr son mariage ?

On ne pouvez pas passer à côté de cette question... Ecoutez la réponse d'Elodie Villemus :

Elodie Villemus - Christophe Chevalin - TF1

