Elton John annule des concerts après une grave infection bactérienne

Le chanteur Elton John se remet actuellement d'une infection bactérienne "potentiellement mortelle" révèle son entourage mardi, une maladie qui l'a poussé à annuler plusieurs concerts programmés dans les semaines à venir aux États-Unis.

Elton John est tombé "gravement" malade début avril, annonce mardi son agence de communication. Le chanteur britannique est désormais de retour chez lui, où il se repose après cette infection bactérienne "potentiellement mortelle".

Retour sur scène attendu en juin

L'artiste de 70 ans a passé deux nuits en soins intensifs à son retour début avril d'une tournée en Amérique du Sud. Son infection s'est déclenchée lors du vol entre Santiago (la capitale du Chili) et Londres le 10 avril et a été directement hospitalisé à son arrivée.

La star de la pop, qui a vendu plus de 250 millions d'albums dans le monde, n'a quitté l'hôpital que le 22 avril et se repose depuis à son domicile près de Windsor, à l'ouest de Londres. Les médecins pensent qu'il va récupérer rapidement et qu'il pourra faire son retour sur scène le 3 juin à Londres. Elton John s'est "excusé" dans un communiqué de "décevoir" ses "fans incroyables et fidèles" et a rendu hommage à l'équipe médicale qui a "si bien pris soin" de lui.