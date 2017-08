Elvis Presley, l'éternelle idole, disparaissait il y a 40 ans

Il y a 40 ans le 16 août 1977, disparaît l'une des icônes de la musique : Elvis Presley avait 42 ans. Fortement influencé par la musique afro-américaine, ses chansons ont radicalement changé l'univers musical mondial, le Rock'n Roll obtient grâce à son aura ses lettres de noblesse.

Elvis Presley passe les premières années de sa vie dans la petite ville de Tupelo dans le Mississippi. Vivant dans des conditions modestes, ses parents décident de s'installer à Memphis dans l'espoir d'une vie meilleure. Son père enchaîne les petits boulots, tandis que sa mère fait des ménages et travaille également la nuit dans l'hôpital de la ville afin d'arrondir les fins de mois.

Un premier disque pour l'anniversaire de sa mère

Au cours de l'été 1953, il pousse la porte de la maison de disque Sun Records dirigé par Sam Phillips. Elvis, souhaite enregistrer pour quatre dollars un disque qu'il souhaite offrir à sa mère à l'occasion de son anniversaire. Il grave alors My happiness et That's when your heartaches begin. Une fois le disque en main, la secrétaire ayant entendu le timbre de sa voix, lui demande alors son numéro de téléphone au cas où son patron serait intéressé pour lui faire passer une audition. Quelques temps plus tard, ce dernier le contacte pour lui proposer un bout d'essai. La première entrevue est guère fructueuse, jusqu'à ce que la future vedette lui propose finalement une composition appartenant au répertoire du bluesman Arthur "Big Boy" Crudup, That's alright mama.

Sam Phillips qui possède un flair de renard, sait alors qu'il tient quelque chose avec ce jeune chanteur, il décide de lui donner sa chance. Le disque est un succès, sa carrière est définitivement lancée. Pour se faire connaître, il enchaîne dans la foulée toute une série de concerts à travers le sud des États-Unis. Ses premières apparitions sur les chaînes locales de télévision déchaînent à chaque passage, les foudres de l’Amérique puritaine, qui juge ses déhanchements scandaleux et ses prestations dégradantes pour la jeunesse du pays.

Elvis et le colonel Parker

La rencontre se déroule à la fin d'un concert, celui que l'on appelle le colonel Parker est étonné et emballé par les réactions plus qu'enthousiastes du public, il propose sur le champs au jeune chanteur de devenir son manager exclusif. Afin d'étendre son incroyable succès, l'habile imprésario le fait signer sur le plus grand label américain, RCA Records. Cette compagnie devinant que son succès est loin d'être éphémère, engage des millions de dollars sur le nom de Presley. Il ne lui manque plus qu'un passage sur une grande chaine nationale afin de toucher le plus grand nombre de téléspectateurs, ce sera fait le 9 septembre 1956 au cours du Ed Sullivan show sur CBS.

Elvis sur grand écran

Le colonel Parker souhaite que son protégé en parallèle de sa carrière et face à l'ampleur de son succès, rejoigne Hollywood afin qu'il tourne dans des films qui vont le mettre en valeur à travers toute une série de productions musicales. Il enchaîne alors les longs métrages à l'image de Loving You, Jailhouse Rock, King Créole. En 1958, sa carrière sur scène comme à l'écran est mise entre parenthèses pour deux ans, il doit effectuer son service militaire en Allemagne. Au cours d'une permission, il s'autorise en juin 1959 , une escapade de quelques jours à Paris afin de découvrir la capitale.

À son retour dans la vie civile, sa popularité est restée intacte, il remet le cap sur Hollywood et enchaine de nombreux tournages. Elvis, se lasse néanmoins de sa vie dorée sur la côte ouest, ses films se suivent et les scénarios se ressemblent. Il s'ennuie et souhaite retrouver l'ambiance incendiaire de ses débuts et surtout l'atmosphère unique des tournées pour être au plus près de son indéfectible public.

Le premier concert en mondiovision

1968 est l'année de son grand retour sur scène, il participe à un superbe show télévisé qui lui est entièrement dédié, le Elvis, 68 Comeback Special. Le chanteur est dans une forme resplendissante, son apparition sur le réseau NBC remporte un vif succès. Celui que l'on appelle désormais le King, rentre ensuite en studio et grave de superbes titres à l'image de Don't cry daddy, Long black limousine, Suspicious minds, ou encore In the ghetto. En juillet 1969, il s'installe à Las Vegas pour une série de concerts qui se jouent à guichets fermés. L'idole apprécie ces grands spectacles qu'il donne régulièrement dans la capitale du jeu du Nevada, il y reviendra plusieurs fois de suite.

Le 14 janvier 1973, il frappe un grand coup et se produit pour la première fois via tout un réseau de satellites en mondiovision. Son spectacle depuis le Center Arena d'Honolulu plein à craquer, rassemble 1,5 milliard de téléspectateurs. En audience, il fait plus que les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969 !

Une santé chancelante

Au fil des années, il rencontre fréquemment des soucis de santé, hypertension et problèmes cardiaques sont malheureusement au rendez-vous. Le chanteur consomme également beaucoup d'antalgiques fortement dosés. Si sa voix reste intacte, son apparence physique change, il prend du poids mais continue néanmoins à honorer ses nombreux engagements. À la veille d'une nouvelle série de concerts, le 16 août 1977, Elvis Presley est retrouvé mort dans sa salle de bains par sa compagne de l'époque, Ginger Alden. Le choc est mondial, la perte est cruelle. Ses funérailles à Memphis le 19 août sont suivies par des centaines de milliers de fans en pleurs, les hommages affluent du monde entier.

L'héritage du King

Pionnier du Rock'n Roll, il est très tôt influencé par le Gospel, le Blues et la Country Music. Dans les années 50, la communauté noire est largement discriminée dans le sud des États-Unis, néanmoins l'interprète de Love me tender, côtoie et apprécie les musiciens afro-américains. Il est naturel pour lui lors de sa première session d'enregistrement, d'interpréter à sa façon le titre d'Arthur Crudup That's alright mama. Ce dernier malgré le succès phénoménal de sa composition, reçoit malheureusement aucun droit d'auteur, il décède dans la misère en 1974.

Quarante ans après la disparition du King, sa musique, ses vidéos via internet sont toujours aussi présentes, les nombreuses compilations qui sortent toutes les années pour l'anniversaire de sa mort, remportent toujours autant de succès. L'idole de plusieurs générations, repose désormais aux côtés de ses parents Gladys et Vernon dans sa propriété de Memphis, Graceland devenue aujourd'hui un musée, visité par des centaines de milliers de fans chaque année. Éternel Elvis.