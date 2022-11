Embarquement immédiat : bienvenue en Corse avec Patrick Fiori ce soir sur France 3

Embarquez avec Patrick Fiori pour une soirée exceptionnelle sur l'île de Beauté ! Avec ses amis artistes insulaires et du continent, il célébre en musique et en public un répertoire corse haut en couleur, mélanges des voix et des générations.

Embarquement immédiat : bienvenue en Corse avec Patrick Fiori - Olivier Sanchez - Bestimages Maître de cérémonie de la soirée, Patrick Fiori, entouré de ses musiciens, accueille sur scène de nombreux chanteurs venus spécialement pour l'occasion comme Soprano, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Jenifer, Bénabar... Mais aussi des artistes et groupes de polyphonies corses : Antoine Ciosi, Voce Ventu, Clément Albertini, Jean-Charles Papi, Francine Massiani, A Pasqualina, Christophe Mondolini, A Filetta, Diana Di l'Alba, Canta u populu Corsu et bien d'autres ! Patrice Gascoin en compagnie de Patrick Fiori présente la soirée dans les coulisses télé Ensemble, ils vont vous offrir une escapade corse portée par un concert magnifique. J.C Papi, Patrick Fiori, Bénabar, Francine Massiani - Olivier Sanchez - Bestimage