Émilie Mazoyer : "Si je n'avais pas vécu à Toulouse, je ne serais jamais devenue animatrice radio"

Animatrice radio et de télévision, experte en musique, elle anime l'émission Décibels tous les soirs sur France Bleu. Mais que sait-on sur Émilie Mazoyer et sa vie en France ?

ⓘ Publicité

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est l'animatrice de France Bleu Émilie Mazoyer qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance du Nord au Sud

Émilie Mazoyer a beaucoup bougé pendant son enfance. Née à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine, ses parents déménagent rapidement, à la recherche de plus de nature. C'est à Bar-le-Duc dans la Meuse qu'ils s'installent, puis Auch dans le Gers, Bourg-en-Bresse dans l'Ain et enfin Léguevin en Haute-Garonne dans la banlieue de Toulouse.

Auch est une ville vraiment géniale

Toulouse, le point de départ de tout

La ville rose a été déterminante dans la vie et dans la carrière d'Émilie Mazoyer. "C'est la ville de toutes mes premières fois !" Comme beaucoup d'étudiants de la fac du Mirail, elle enchaîne les petits boulots. Elle est tour à tour vendeuse dans une boutique Disney, employée dans un fast-food où elle prépare des frites à longueur de journée, ou encore vendeuse de presse et papeterie à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Mais son rêve ultime est de travailler au Mouv' , la radio "jeune" de Radio France. Elle y rentre à 20 ans en tant que standardiste puis devient animatrice radio. Sa carrière est lancée !

Si je n'avais pas vécu à Toulouse, je ne serais jamais devenu animatrice radio

Son péché mignon Toulousain

Émilie est gourmande et se moque des clichés. Quand elle retourne dans sa ville de cœur, elle ne peut pas résister : "Été comme hiver, même si c'est le 15 août, je mange mon cassoulet !" Ça a le mérite d'être clair.

On peut trouver des bons foies gras ou des bons vins partout en France, mais le meilleur cassoulet pour moi, c'est à Toulouse !

Son coup de cœur pour le bassin d'Arcachon

S'il y a bien un endroit en France où Émilie se sent bien, c'est à Arcachon ! Son climat doux, ses plages, et surtout ses traditions locales : "Ici, on mange les huîtres avec du pâté et de la saucisse, un mélange Terre-Mer que j'adore." À chaque fois qu'elle rend visite à ses parents, son premier réflexe en sortant du train est de prendre une grande bouffée d'air pour ressentir l'odeur des pins maritimes. Une connexion réjouissante mais surtout essentielle.

C'est un lieu qui me fait beaucoup de bien, et où je pourrais vivre

Découvrir Caen, grâce à Orelsan

Souvent, on découvre des lieux grâce aux livres, à la télévision ou au cinéma. Émilie Mazoyer, elle, est accro à la musique et aux concerts. Et c'est l'album d'Orelsan La Fête est finie, qui dernièrement l'a fait voyager. Dans son titre La Pluie en duo avec Stromae, "Toujours autant de pluie chez moi, mais chez moi il fait beau", les paroles donnent une vision chaleureuse, pleine de tendresse, d'une ville qui peut sembler triste au prime abord. Il n'en fallait pas moins pour éveiller sa curiosité !

Orelsan m'a donné envie de visiter la ville de Caen

La chose importante à savoir

En attendant qu'Émilie Mazoyer nous parle de cuisine sur France Bleu, on la retrouve aux commandes d'une émission musicale du lundi au vendredi à 19 h pour son émission Décibels, et tous les matins avec sa chronique Décibels , un concentré de l'actualité musicale en 2 minutes.

L'émission et la chronique sont disponibles en réécoute sur francebleu.fr et l'application ici .