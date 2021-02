Emission spéciale en hommage à Sébastien Galhaut samedi sur France Bleu Armorique

France Bleu Armorique a décidé de rendre hommage à Sébastien Galhaut, mort le 22 novembre 2020 des suites d'un cancer. L'émission ce samedi matin sera l'occasion de parler de lui et d'évoquer sa passion pour la radio et pour les gens. Rendez-vous entre 11h et midi sur France Bleu Armorique.