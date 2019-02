Emission spéciale France Bleu Provence France 3 Provence-Alpes sur les services publics ce samedi à 12h

Par Thibault Maisonneuve, France Bleu Provence

France Bleu Provence et France 3 Provence-Alpes organisent un grand débat sur la place des services publics en Provence. Magazine présenté par David Aussillou et Thierry Bezer. Diffusion samedi à 12h sur France Bleu Provence et dimanche à 11h30 sur France 3 Provence-Alpes.