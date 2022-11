Miss Pays de la Loire : Emma Guibert, en route pour Miss France

Sa vie s'est totalement accélérée depuis quelques semaines. Emma Guibert, étudiante en BTS tourisme aux Sables d'Olonne, a successivement remporté les couronnes de Miss Vendée puis Miss Pays de la Loire. Le 21 novembre prochain elle partira une semaine en Guadeloupe avec toutes les autres Miss, avant 3 semaines de répétitions à Châteauroux, où se tiendra la concours retransmis le samedi 17 décembre sur TF1.

Cela renvoie une très bonne image de la femme. Emma Guibert

"Au début, c'est un rêve de petite fille parce que ma marraine avait participé à Miss Vendée, à Miss Côte de Lumière et à Miss de son canton. Et puis elle me racontait ça quand j'étais petite, alors j'avais un petit peu des étoiles plein les yeux", raconte la jeune femme de 20 ans originaire de Poiroux. De là à se présenter aux Miss Emma n'y pensait pas. "C'est plus mes copines qui m'ont poussé à le faire, et mes proches étaient derrière moi à fond".

Ce qui lui plaît dans l'aventure des Miss est ce "monde un peu merveilleux. On rencontre plein de gens, on découvre plein d'univers différents dans le sport, les inaugurations, la culture, le patrimoine. Mais j'aimerais bien du coup aller plus loin dans cette aventure pour pouvoir représenter encore plus un plus grand territoire."

Miss France c'est une autre vie, un autre monde. Emma Guibert

Mais en 2022, le concours de Miss France n'est il pas devenu ringard ? A cette question Emma Guibert répond aussi sec: "C'est nous qui décidons de le faire et de nous mettre en avant, de mettre en avant nos valeurs, de défendre des causes, de faire porter des projets que l'on veut faire, cela renvoie une très bonne image de la femme. Alors les critères ont un petit peu évolué, ce que je trouve très bien. Maintenant, il n'y a plus de limite d'âge. On peut se présenter en tant que candidate en étant tatouée ou mariée ou avoir des enfants. Et justement, je trouve que ça s'ouvre en même temps que s'ouvre la société. Je trouve ça très intéressant et je trouve que ça représente bien l'image de la femme d'aujourd'hui".

Samedi 17 décembre tout le village de Poiroux sera derrière sa Miss pour suivre l'émission. Emma Guibert espère continuer à vivre l'aventure: "Miss France, c'est une autre vie, c'est un autre monde. Alors on doit mettre les études entre parenthèses et puis vivre à fond cette aventure parce que c'est une expérience unique qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Donc je m"y consacrerai complètement".

