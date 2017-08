Emmanuel Macron rend visite aux joueurs de l'OM pendant ses vacances à Marseille

Emmanuel Macron est en vacances depuis une petite semaine à Marseille. Mardi matin, le Président, fan de l'OM, s'est offert un petit plaisir : s'entraîner avec les joueurs de l'équipe de Marseille.

Emmanuel Macron enchaîne les visites surprises depuis son arrivée à Marseille pour les vacances, jeudi dernier. Après la visite du Château de la Buzine, le président a décidé de s'offrir un petit plaisir, mardi matin. Fan de l'OM, il s'est rendu au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille.

C'est le défenseur Marseillais, Grégory Sertic, qui a dévoilé l'information sur Instagram avec une photo au côté d'Emmanuel Macron, photo qui a rapidement été reprise sur Twitter :

Même le staff a été surpris par la visite du Président de la République. Rudy Garcia, l'entraîneur n'a pas caché son étonnement.

"Ce n'était pas prévenu, on l'a vu arriver au dernier moment, il a salué les joueurs et le staff et surtout on a fait un petit match" (Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM).