Emmanuelle Devos et Swann Arlaud en tournage dans les rues de Caen

Covid oblige, les bars sont fermés et deviennent des terrains de jeu pour les cinéastes. La réalisatrice Claire Simon est venue poser ses caméras ce mardi place de la République dans le centre ville de Caen pour tourner une scène de son nouveau film, avec Swann Arlaud et Emmanuelle Devos.

Silence ça tourne à Caen ! Ce mardi matin, Place de la République dans le centre ville, le bar "Le Royal" actuellement fermé en raison de la crise sanitaire a réinstallé exceptionnellement sa terrasse pour permettre le tournage d'une scène du nouveau film de Claire Simon intitulé "Je voudrais vous parler de Duras". Avec la comédienne Emmanuelle Devos et le comédien Swann Arlaud. Le film revient sur l'histoire d'amour entre l'écrivain et son dernier compagnon âgé de 38 ans, Yann Andréa.

Après Caen, le tournage doit se poursuivre à Trouville. Et Claire Simon n'est pas la seule à investir la Normandie pour tourner un film.

Du 8 au 24 février, Mikhaël Hers s'installera au Zénith de Caen. La salle de spectacle actuellement fermée va accueillir une partie du tournage de son nouveau long métrage "Les passagers de la nuit". Sera présente en Normandie la comédienne Charlotte Gainsbourg. Emmanuelle Béart tournera elle les scènes à Paris. Et puis du 22 février au 9 avril, Patricia Mazuy vient tourner son prochain film avec Vincent Macaigne pendant plus d'un mois dans le Calvados entre Caen, Lisieux et Touques.