Émotion des salariés du groupe Nicollin à Montpellier après le décès de leur patron

Louis Nicollin n'était pas seulement le Président du Montpellier Hérault. Derrière l'amoureux du ballon rond se cachait un chef d'entreprise, il dirigeait la société de ramassage de poubelles de son père Marcel. Sur le site du groupe Nicollin à Montpellier, il y avait beaucoup d'émotion.

Après le décès de Louis Nicollin ce jeudi à l'âge de 74 ans, les salariés du groupe ont rendu hommage à leur patron. Au delà du ballon rond, le président du Montpellier Hérault dirigeait la société de ramassage de poubelles de son père Marcel depuis 1977. Le groupe Nicollin emploi près de 5.000 personnes en France dont 600 aux alentours de Montpellier.

Sur le site montpélliérain, les salariés ont exprimé leur émotion ce vendredi. Au lendemain du décès de leur patron, ils ont eu un peu de mal à prendre leur service. "C'était un second père pour moi" souligne Paco. Machiniste depuis 40 ans dans la société, il se souvient avoir été embauché par Louis Nicollin : "je jouais au foot dans sa petite équipe de la Paillade. À mes 18 ans, il m'a intégré dans sa boîte."

"Un second père pour moi"

Plus qu'un simple patron

Il y a comme un sentiment unanime parmi les salariés du groupe Nicollin. "Loulou connaissait tous ses salariés par leurs prénoms" raconte Josian, employé depuis trente ans. "Il a même aidé des gens en prison. Louis Nicollin a tout fait pour améliorer la vie des plus faibles" ajoute-t-il. Certains n'hésitent pas à le comparer à Georges Frêche, l'ancien Président de la région Languedoc-Roussillon et ancien maire de Montpellier : "Frêche c'était le bâtisseur et Louis Nicollin le pilier de la ville" résume Ibrahim.

"Louis Nicollin était le pilier de Montpellier"

Une minute de silence lundi

Avec la disparition de Louis Nicollin, c'est tout un groupe qui est en deuil. Ce vendredi, tous les drapeaux de la société Nicollin ont été mis en berne et une minute de silence sera observée lundi 3 juillet à 12 heures.

À lire aussi :