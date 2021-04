Mai 1972, le prince Philip et Elizabeth II sont à Rouen : "Une des cuites de ma vie", se souvient un historien

On a appris ce vendredi 9 avril la mort du prince Philip, l'époux de la reine d'Angleterre Elizabeth II. Si le couple royal est venu une dernière fois en Normandie en 2014 pour le 70e anniversaire du Débarquement, ils étaient déjà venu dans les années 1970.

12 000 tombes britanniques à Petit-Quevilly

Le 19 mai 1972, le prince Philip et la reine d'Angleterre sont à Rouen pour une visite officielle. Ils se rendent notamment place du Vieux-Marché, où a été brûlée Jeanne d'Arc, puis à Petit-Quevilly, au cimetière militaire Saint-Sever, qui compte près de 12 000 tombes britanniques.

"C'est un cimetière, à l'origine, de la Première guerre mondiale, explique l'historien rouennais Jacques Tanguy. Il y avait à l'époque sur place des hôpitaux militaires du Commonwealth et tous les soldats qui sont morts à Rouen y ont été enterrés. Sont venues s'adjoindre un certain nombre de tombes de la Seconde guerre mondiale. Et ce qui est très émouvant, c'est que tous les soldats, du général au simple soldat, ou tous la même pierre tombale."

"Les marins m'ont invité à bord..."

Jacques Tanguy, 70 ans, était à l'époque un jeune conférencier. Mais il se souvient très bien de cette visite : pour permettre aux époux royaux de repartir, le yacht Britannia est amarré dans le port de Rouen, avec les bateaux qui escorteront le navire. "La ville avait décidé d'accueillir les marins en leur faisant une visite de la ville, c'est tombé sur moi", se souvient Jacques Tanguy.

"Je n'ai pas trop insisté sur Jeanne d'Arc pour ne pas trop aborder les sujets qui fâchent, sourit-il. Je leur ai fait visiter la cathédrale, on est allés à l'Aître Saint-Maclou, etc. Et les marins m'ont invité à bord. J'ai été très bien reçu, un peu trop bien même... j'ai pris une des cuites de ma vie ! J'ai juste entraperçu le couple royal, je suis descendu du bateau quand il montait. Ce sont les seules relations que j'ai eues avec la reine d'Angleterre et le prince Philip. Mais je peux dire que je les ai vus !"