En Bourgogne, la magie du Morvan sous la neige

Tous les jours, France Bleu Bourgogne se branche sur internet à la recherche des petites ou grosses infos sur la Côte-d'Or. Tout y passe : les réseaux sociaux, les sites internet, les blogs. Et pourtant, ce mardi, c'est page blanche !

Côte-d'Or, France

De la neige, beaucoup de neige !

Aujourd'hui, si le résultat de nos recherches est effectivement tout blanc, c'est à cause de la neige parce qu'il y a un secteur de notre région qui est particulièrement tout blanc en ce moment, c'est le Morvan. On vous le prouve avec cette vidéo prise à bord d'une voiture sur un petit chemin près de Château-Chinon (58) et postée sur la page Facebook de Morvan Tourisme, Sommets & Grands Lacs.

De la neige et du ski

Le Morvan qui a d'ailleurs aussi sa station de ski. C'est au Haut folin. Altitude 902 mètres. C'est le sommet de la Bourgogne. Alors évidemment, cela n'a rien de comparable avec les usines à touristes des Pays de Savoie. Mais pour une petite sortie en famille pas trop loin, c'est le top ! Illustration avec reportage réalisé par France 3 Bourgogne.

Le Haut-Folin est toujours enneigé, il fait toujours froid, les pistes sont toujours skiables en ce mardi 5 février. C'est Ski Morvan qui l'écrit sur son site. En revanche, le chalet est fermé, donc pas de location de matériel, ni boissons chaudes, ni crêpes aujourd'hui.

Le site internet de Ski Morvan - capture Ecran

De la neige et des bonhommes de neige !

En revanche, vous pouvez toujours faire des bonhommes de neige et les photographier. Il y a un concours de photos sur la page Facebook de Morvan tourisme.

On vous a même déniché une madame de neige !