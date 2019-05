En Côte-d'Or, la mode n'a pas de handicap

Tous les jours France Bleu Bourgogne part à l'assaut du web et des réseaux sociaux pour vous dénicher les petites ou grosses infos qui parlent de la Côte-d'Or. Aujourd'hui, un coup de cœur pour une belle initiative organisée ce vendredi 10 mai 2019 à Marsannay-la-Côte près de Dijon.

Cette belle initiative, c'est Ballerina Ange qui la présente sur son compte twitter. Ballerina Ange, est une artiste interprète auteure de Côte-d'Or. Mais ce n'est pas de chanson dont il s'agit mais d'un défilé de mode "enfants et jeunes adultes"spécial handicap.

Le rendez-vous est fixé ce vendredi 10 mai à partir de 20h à la maison de Marsannay, à Marsannay la Côte, tout près de Dijon. Et l'esprit de ce rendez vous, c'est de favoriser le "vivre ensemble" et changer le regard des autres sur le handicap.

Les anges de la mode vont vous présenter un beau spectacle le 10 mai 2019 à 20h00 à la maison de Marsannay-la-Côte et sont impatients de vous voir nombreux #evenementiel#defiledemode inédit #poprock#Handicap#Dijon#defiledemode#fashionkids # pic.twitter.com/mUzD1WrsnB — ballerina ange (@GriveletI) May 6, 2019

Après une grande journée pour les derniers essayages pour le spectacle vous découvrirez le look choisi le 10 mai 2019 bon week-end à vous #instaphoto#instagirl#fashiongirl#ballerinaangemodel#dijon # pic.twitter.com/uJkS3NlZEb — ballerina ange (@GriveletI) May 4, 2019

L'exemple nous vient du Sud de la France

La ville de Mougins dans les Alpes Maritimes avait par exemple acceuilli un défilé de mode de mannequins valides et non valides, habillés par les plus talentueux créateurs de la Côte d'Azur. France 3 Côte d'Azur avait réalisé un reportage lors du casting pour sélectionner ces mannequins.

ce rendez vous, était organisé par l'association Handifashion. Sa fondatrice s'appelle Corine Tonnarelli. Elle veut "une mode qui fasse du bien, avec une beauté qui sourit et avec des personnes différemment séduisantes". Handifashion existe depuis 7 ans dans le Sud de la France.

Et c'est donc cet esprit qu'on devrait découvrir ce vendredi soir à la maison de Marsannay-la-Côte.