En Côte-d'Or, la ville de Quetigny veut mettre ses habitants à vélo

Côte-d'Or, France

Une démarche écolo

La ville de Quetigny veut aider ses habitants à utiliser le vélo pour leur déplacements quotidiens. C'est finalement une autre réponse à la hausse des prix du carburant, mais c'est d'abord et surtout une initiative pour lutter contre la pollution, puisqu'elle rendre dans le cadre de l'agenda 21 de la ville de Quetigny.

C'est quoi l'agenda 21?

Cela n'a rien à voir avec la Côte-d'Or. L'Agenda 21, c'est un plan d'action pour le XXIᵉ siècle qui avait été adopté lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992. L'objectif c'est donc, ici, d'inciter à l’usage du vélo et donc de réduire le kilométrage des déplacements effectués en voiture, et de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, la ville entend avec cette démarche améliorer aussi la qualité de l’air et la santé des habitants. Et plus de vélos et moins de voiture, ça a un autre avantage, cela permet aussi de réduire les nuisances sonores dans la ville.

Comment procéder ?

La Ville de Quetigny subventionne l’achat de vélos-cargo ou familiaux. Les aides financières accordées s’élèvent au maximum à 25 % du prix d’achat TTC du vélo cargo ou familial, dans la limite d’une subvention de 250 €.

C 'est quoi un vélo cargo ?

C'est un vélo équipé d'un emplacement pour transporter des marchandises par exemple, quand vous allez faire vos courses, ou d’un emplacement pour mettre des enfants, un peu comme une poussette mais sur un vélo.

Si ça vous tente, on précise tout de même que ces aides sont réservées aux habitants de Quetigny. Et tout est expliqué sur le site de la ville. Vous avez même deux liens pour télécharger la convention relative à l'attribution d'une subvention, et pour télécharger la demande de subvention avec tous les pièces à fournir et les renseignements.