En Côte-d'Or, le breakdance est au top grâce à Figure 2 Style de Chenôve

Dijon, France

La musique donne le ton et elle est aussi rythmée que les activités de cette école de danse pas comme les autres. Son nom, c'est "Figure 2 style". Elle est basée au Cèdre à Chenôve. Depuis 2009, elle apprend à danser le hip hop et le breakdance aux petits comme aux grands. Et on peut dire qu'il y a des amateurs, car "Figure 2 style" compte quasiment 350 licenciés.

Un sport à part entière

Plus que de la danse, le breakdance c'est un véritable sport qui pourrait même rentrer prochainement dans les disciplines olympiques avec le surf, le skateboard et l'escalade. Et qui dit sport, dit aussi rencontres. Et il y en avait une ce dimanche 31 mars à Brazey en plaine.

Et pour vous donner une idée de la technique et des exigences qu'impose le breakdance, jetez un coup d'oeil sur la vidéo tournée aux arênes de Nîmes dans le Gard, lors du BOTY France 2011. C'est juste impressionnant et très beau.

Figure 2 Style sur tous les fronts

L'école a également proposée une démonstration la semaine dernière pendant un match de Basket de la JDA au palais des sports de Dijon, et même un direct pour s"échauffer, juste avant d'investir le parquet. Cela se passait sur sa page Facebook