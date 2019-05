En Côte-d'Or, les gendarmes mettent en garde contre l'arrivée d'un nouveau jeu stupide et dangereux

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous propose une sélection d'infos glanées sur le web et les réseaux sociaux. Ce lundi, voici une mise en garde contre un nouveau jeu complètement stupide et surtout très dangereux, le "Shell en challenge".

Dijon, France

Le Shell en challenge c'est quoi ?

C'est par le biais d'une vidéo que des ados américains invitent les jeunes à manger des aliments avec leurs emballages. Shell, signifie enveloppe ou coquille. Tout y passe. On voit ces jeunes manger une banane avec la peau, même chose avec un citron ou encore un œuf avec la coquille, un oignon avec le sac en plastique dans lequel il a été acheté en magasin, un sandwich avec son emballage papier. Ces ados invitent ceux qui visionnent la vidéo à en faire autant en se filmant et à mettre ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux comme twitter ou snapchat.

Une pratique très dangereuse !

Derrière ce défi débile, il y a de véritables dangers. C'est pour cette raison que la gendarmerie de Cote d'Or lance cet appel sur sa page Facebook.

Pourquoi est-ce dangereux ? Et bien, parce que d'abord, c'est sur la peau des fruits et légumes, que se concentrent tous les pesticides et sur les emballages plastiques ou cartons, il y a aussi des substances nocives comme le fameux Bisphénol A qui est perturbateur endocrinien. On peut aussi trouver du chlorure de vinyle qui entraîne le cancer du foie.

Il y a aussi un risque d'occlusion intestinale, et avant cela, un risque d'étouffement. Bref derrière ce que certains pourraient considérer comme de l'humour potache, il y a réellement un gros danger pour les jeunes... et le problème, c'est qu'il en y a plein qui suivent cet exemple et mettent les photos ou vidéos sur le net.