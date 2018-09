Tous les jours, France bleu Bourgogne fait chauffer les moteurs de recherche sur internet pour voir ce qui se dit sur la Côte-d'Or. Aujourd'hui, on vous a trouvé une info exceptionnelle en provenance de notre vignoble !

Côte-d'Or, France

"Exceptionnelle", c'est le mot employé par le BIVB, le bureau interprofessionnel du vin de Bourgogne pour parler du millésime 2018 pour les blancs, tant en quantité qu’en qualité. C'est François Labet son président le confirme sur France bleu Bourgogne ce jeudi 27 septembre

La Bourgogne gagne du terrain sur les marchés

Visiblement, le réchauffement climatique profite à nos vignes, surtout pour le pinot et le chardonnay. Et du coup, ça aussi c'est exceptionnel, la Bourgogne est le seul vignoble français d'AOC à progresser en France, sur le circuit de la grande distribution. D'abord en volume, +2% sur les six premiers mois de l’année, comme en valeur, où la hausse est 4,7%.

#Bourgogne toujours... alors que les #vendanges sont bien avancées, la région se réjouit déjà d'avoir un millésime 2018 "exceptionnel" entre ses mains (et bientôt dans nos verres...) 😋https://t.co/LgVBQipIZD — Terre de Vins (@TerredeVins) September 26, 2018

Nous ne sommes pas les seuls à profiter de la sécheresse

Les champagnes aussi s'en tirent bien cette année alors que le Sud et Bordeaux ont souffert du mildiou. En clair, pendant que les agriculteurs souffrent du manque d'eau qui a transformé nos campagnes en paillasson géant, les viticulteurs eux sont aux anges. La vigne présente un "état sanitaire exceptionnel, c'est-à-dire sans pourritures dues à un surcroît d'humidité, ce qui lui a permis d' atteindre une maturation optimale très tôt" explique le site capital.fr qui explique tout ça.

Une grosse couverture médiatique

Cette info est reprise par beaucoup de sites d'infos et de journaux. Cela va évidemment du média spécialisé comme Terre de vins ou Ma commune.info en passant par les quotidiens régionaux et nationaux comme Le Monde ou le Figaro pour ne citer qu'eux.

La vigne expliquée aux enfants

Nous avons trouvé pour vous une vidéo qui explique la vigne aux enfants. Elle est très pédagogique. "Les aventures de Beaugrain et Joligrain au royaume des vignes de Bourgogne" a étémise en ligne en 2015 par le BIVB. Si vous avez des enfants et que vous voulez les endormir, mettez leur cette vidéo car le ton y est quand même un peu... soporifique.