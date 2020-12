"Pif" fait son grand retour dans les kiosques ce mois de décembre sous la forme d'une trimestriel pour le moment, et avec les fameux gadgets qui ont fait son succès dans les années 70 /80. Un Côte-d'Orien participe à la résurrection de cette bande dessinée. Sébastien Gautié redonne vie à Hercule.

En Côte-d'Or, un dessinateur se remet au travail pour Hercule et son copain Pif

Spéciale dédicace de Pif et Hercule pour France bleu Bourgogne - Sébastien Gautié

Une histoire politique

"Pif" fait son grand retour dans les kiosques ce mois de décembre. Le magazine est à nouveau distribué depuis le 16 décembre 2020, sous la forme d'une trimestriel pour le moment, mais toujours avec les fameux gadgets qui ont fait son succès dans les années 1970-1980. "Pif Gadget" a été créé sous la houlette du parti communiste en 1969, mais c'est aujourd'hui un ancien sarkozyste, l'ancien ministre Frédéric Lefebvre qui relance "Pif le Mag".

Hercule, originaire de la Côte-d'Or

Ce retour remarqué, on le suit avec fierté en Côte-d'Or, car un dessinateur de chez nous y participe. Il s'appelle Sébastien Gautié et il y dessine surtout Hercule. Ce quadragénaire ne vit pas du dessin, il est même gérant d'une société et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il s'est retrouvé dans cette aventure "Pif le Mag"

Sébastien Gautié en plein travail "d'Hercule" © Radio France - Stéphanie Perenon

Une passion du dessin ravivée par les attentats

Sébastien Gautié dessine depuis qu'il est tout petit, mais la vie a fait qu'il avait un peu mis cette passion de côté. En janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo font revenir le dessin au premier plan dans sa vie, et il y a quelques mois, il est directement contacté par Frédéric Lefebvre, pour participer à l'aventure de "Pif le Mag".

Pif, la madeleine de Proust de Sébastien Gautié

Pour le dessinateur Côte-d'Orien, "Pif" c'était LE magazine qu'il lisait enfant et qu'il attendait, comme tous les autres, pour le gadget. Sa participation à cette nouvelle aventure est donc teintée à la fois de nostalgie mais aussi d'une certaine fierté.

De là à envisager de tout plaquer pour ne faire que du dessin Sébastien Gautié n'en est pas encore là. Le dessinateur amateur espère d'abord que ça marchera le plus longtemps possible, et en attendant ce magazine tombe à point nommé vu le contexte. Sébastien Gautié est un dessinateur amateur qui réalise aussi quelques dessins pour le DFCO, le club de foot dijonnais. Le prochain numéro en kiosque de "Pif le Mag" est prévu en mars 2021 si tout va bien. L'objectif de la publication, c'est une parution mensuelle si le succès est au rendez-vous.

C'est grâce à ses dessins sur les réseaux sociaux que Sébastien Gautié a été repéré et que l'aventure a débuté - Sébastien Gautié