EN DIRECT La tournée des massifs isérois à Villard-de-Lans

France Bleu Isère est au plus près des stations de ski cet hiver. Après notre matinale en direct du plateau des Petites Roches, votre radio est ce matin à Villard-de-Lans pour le lancement de la tournée des massifs isérois, version 2022.

"Ma journée commence juste après l'émission, jusqu'à 10h, 10h et quart environ. S'il y a beaucoup de neige de culture, on y va aussi pour étaler le soir. Mais le matin, c'est important aussi pour ne pas que ça soit trop "dur". Petit, je suis allé avec des dameurs, j'ai aimé ça et je me suis dit que je voulais faire ça dans ma vie. On a la chance d'avoir des super machines qui évoluent dans le bon sens". Les variations de températures, le froid, puis le redoux ça touche votre métier ? "Oui, bien sûr, comme fin décembre, la pluie impacte parfois beaucoup les pistes et il faut ramener beaucoup de neige dans ces cas-là".

Le Vercors, terrain de jeu et d'entrainement des biathlètes

Le Vercors et Villard-de-Lans sont le cadre de l'élite française du biathlon. Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, et Lola Gilbert-Anselme, trois générations de biathlètes et de champions français nous ont chacun dit un mot sur leur vision de Villard.

C'est un endroit qui m'a dorloté pendant dix ans - Martin Fourcade

Martin Fourcade, jeune retraité du biathlon de compétition et multiple médaillé olympique, vient de quitter le Vercors, mais il y a passé dix ans : "Mon frère habite toujours sur le plateau du Vercors et je prends plaisir à y revenir. C'est un endroit qui m'a dorloté pendant dix ans, qui m'a permis de grandir en tant qu'athlète, qui m'a permis de m'épanouir en tant qu'homme, en tant que papa. Le Vercors restera comme le lieu qui m'a permis de vivre peut-être les plus belles années de ma vie."

Nos invités en direct ce matin :

- 6h46 : Fabrice Miazarec - directeur de l'office de tourisme

- 7h16 : Guillaume Ruel - co-directeur des remontées mécaniques

- 7h46 : Arnaud Mathieu, le maire de Villard-de-Lans

- 8h16 : Jean-Paul Guiripel, commerçant

- 8h46 : Claude Ruel, organisateur de la Fête de la Coquille-Saint-Jacques

Notre studio depuis la Verrière © Radio France - Edwige Guerrard des Lauriers