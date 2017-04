EN DIRECT : OGC Nice - Paris SG sur France Bleu Azur à l'Allianz Riviera

Suivez le choc entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain sur France Bleu Azur en direct de l'Allianz Riviera. Emission spéciale depuis le parvis du stade entre 19h et minuit ! Venez à notre rencontre pour parler du Gym. ISSA NISSA !

France Bleu Azur vous propose une émission de radio exceptionnelle pour Nice - PSG ! Votre radio s'installe sur le parvis de l'Allianz Riviera pour 5 heures d'antenne afin de vous faire vivre au plus près le choc de la 35e journée de Ligue 1.

19h-minuit : France Bleu Azur en Rouge et Noir

Dès 19 heures, France Bleu Azur sera en direct du stade pour l'avant-match avec des invités, vos réactions en direct à la radio, le regard aussi des nos consultants et des journalistes de la presse sportive. A 21 heures, vous vivrez le coup d'envoi du match entre le Gym et le PSG à suivre en intégralité. Puis dès 23 heures, émission spéciale avec interview des joueurs de l'OGC Nice à la radio et vos réactions sur le match au 04.93.82.03.04