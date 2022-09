EN DIRECT - Suivez la première matinale filmée de France Bleu Béarn Bigorre sur France 3

Ce mardi 27 septembre, c'est le jour J pour France Bleu Béarn Bigorre. La radio débarque dans votre petit écran, sur France 3, entre 7h et 9h. Suivez les coulisses de cette grande première en direct ce mardi matin.

France Bleu Béarn Bigorre se regarde sur France 3 ! Ce mardi 27 septembre, première matinale filmée pour votre radio béarno-bigourdane. Toute les contenus habituels de l'antenne, l'actu, les loisirs, la météo, le trafic du Béarn et de la Bigorre de Pau à Orthez en passant par Tarbes et Lourdes, sont mis en images par les équipes de France 3 entre 7h et 9h. Suivez les coulisses de cette première matinale en direct.

La première matinale de France Bleu Béarn Bigorre à la télé

Comment suivre ce direct à la télévision ?

Diffusion sur votre application France Bleu, en live et en replay sur France Bleu Béarn Bigorre.

En live, sur la TNT, dans le Béarn, sur le canal 33.

France Bleu Béarn Bigorre Matin est la vingt-cinquième matinale commune avec France 3. À terme, les 44 radios locales du réseau France Bleu seront diffusées à la télévision sur la TNT.