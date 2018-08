EN IMAGES - A Poitiers, chefs et anonymes rendent hommage à Joël Robuchon en la cathédrale Saint-Pierre

Par Rivière Isabelle, Manon Vautier-Chollet et Marie-Coralie Fournier, France Bleu Poitou et France Bleu

Plus de 2.000 personnes - officiels, chefs français et étrangers, proches et anonymes - étaient attendues en la Cathédrale Saint-Pierre à Poitiers ce vendredi pour rendre un dernier hommage au chef Poitevin Joël Robuchon, décédé le 6 août à l'âge de 73 ans. La cérémonie a débuté à 15h.