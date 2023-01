EN IMAGES - Affaire d'Outreau : une série documentaire de France 2 revient sur ce fiasco judiciaire

On pensait avoir tout vu et tout entendu sur l'affaire d'Outreau, ce scandale de pédophilie et de viols d'enfants qui a tourné au fiasco judiciaire au début des années 2000. Vingt ans après, une série documentaire diffusée à partir de ce mardi soir sur France 2 apporte un nouveau regard sur ces événements. En 4 épisodes de 50 minutes, les faits sont retracés et l'instruction, qui aura mené à l'incarcération de plusieurs innocents, décortiquée.

Pour rappel, cette affaire éclate en l'an 2001, lorsque les enfants de Myriam Badaoudi et Thierry Delay, habitant à Outreau, près de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), accusent leurs parents de viols. Au fil des auditions, d'autres agresseurs et d'autres victimes sont identifiées.

Lors d'un premier procès, en 2004, 17 accusés sont condamnés, mais après le procès en appel, en 2005, la justice ne retient finalement que quatre coupables : 13 personnes sont acquittées et 12 enfants reconnus victimes.

L'affaire d'Outreau aura mené en prison quatre personnes, dont Thierry Delay, accusé de viol par ses garçons. - Agathe Vernet

Fiction mêlée à la réalité

Dans cette série, pas de grandes révélations ni de rebondissements, mais un procédé de narration complètement novateur qui mêle la fiction et la réalité.

A l'écran on voit ainsi à la fois des acteurs rejouer des scènes dans des décors (la tour du Renard, le commissariat de Boulogne-sur-Mer, le bureau du juge d'instruction...) et également les véritables protagonistes (les victimes devenues adultes, les acquittés, les magistrats, les enquêteurs...) témoigner face caméra. Parfois même les deux se rencontrent, ce qui donne lieu à des scènes surprenantes.

Pour donner lieu à ce scènes, le réalisateur de la série Olivier Ayache-Vidal a laissé les protagonistes interrompre le tournage à leur guise. "On est dans de la reconstitution, on utilise les vrais dialogues des procès-verbaux, indique-t-il. Mais les victimes, les acquittés disent ce qu'ils veulent quand ils le veulent."

Des acteurs rejouent les auditions dans le bureau du juge d'instruction. - Agathe Vernet

Respirations

Grâce à cette méthode, chaque protagoniste livre donc sa version des faits, confie son amertume ou sa sidération quant au traitement de l'instruction. Des témoignages forts et lourds habilement entrecoupés de respirations, des scènes plus légères où on aperçoit les coulisses du tournage.

Une mise en scène surprenante, souvent bluffante, à voir donc dès ce mardi sur France 2.

Les coulisses du plateau de tournage apparaissent régulièrement à l'écran. - Agathe Vernet

"L'affaire d'Outreau" les mardis 17 et 24 janvier à 21h05 sur France 2. Les 4 épisodes seront aussi à voir en intégralité dès le 18 janvier sur le site internet france.tv.