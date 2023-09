EN IMAGES - Bon anniversaire à France Bleu Saint-Étienne Loire, revivez la naissance de la radio il y a 10 ans

Le temps passe vite à vos côtés, chez vous, chez nous, dans la Loire et la Haute-Loire. France Bleu Saint-Étienne Loire fête (déjà) son dixième anniversaire. La 44e radio locale du réseau France Bleu est née le 9 septembre 2013 à 6 heures depuis ses studios de la Cité du design à Saint-Étienne. Au tout début, la radio comptait une équipe de 28 personnes.

ⓘ Publicité

Depuis dix ans, nous vous donnons la parole, nous vous informons, on joue, on vibre ensemble, on parle gaga, on débat, on cuisine, on se balade, c'est la météo, le sport, des reportages, des histoires, des vidéos, des podcasts, des portraits, la culture, on découvre nos deux départements. C'est le service public, c'est Radio France, on est là pour parler de ce qui se passe au plus près de là où vous vous réveillez, de là où vous habitez depuis toujours.

France Bleu Saint-Étienne Loire c'est toujours à écouter en FM à Saint-Étienne (97.1), au Puy-en-Velay (101.1), à Roanne (100.2) et en ligne. C'est aussi un site , l'appli "Ici" , Instagram , Facebook , Dailymotion et Twitter/X .

Revivez la naissance de France Bleu Saint-Étienne Loire le 9 septembre 2013

loading

La pression pour les équipes le jour J

Interview de Jean-Luc Hess, président de Radio France en 2013 :

loading

Tifany Antkowiak, journaliste :

loading

Jean-Lou Philippe, directeur de France Bleu Saint-Étienne Loire en 2013 :

loading

Grégory Régnier, animateur de la matinale semaine lors de la naissance de la radio :

loading

Et au standard de France Bleu Saint-Étienne Loire, on vous accueille depuis dix ans :

loading

Vos messages d'encouragement à l'époque

Sur notre page Facebook le 9 septembre 2013, vous nous aviez envoyé des messages qui nous avaient beaucoup touché.

.

Avant la naissance...

Avant de s'implanter à Saint-Étienne, Radio France a rénové les locaux qu'occupe actuellement France Bleu à la Cité du design. Il a fallu aussi convaincre l'État et le soutien des collectivités locales pour s'implanter. Il a fallu aussi obtenir des fréquences pour émettre les programmes. Peu avant la naissance de la radio, Le Progrès détaillait nos programmes : "au fil de la journée des infos, des services pratiques, des points sur la circulation, une batterie d’experts et d’acteurs locaux", eh bien c'est toujours le cas aujourd'hui, toujours et encore. Nos confrères de France 3 Loire étaient venus découvrir nos studios et nos métiers avant le lancement.

loading

La vidéo qui annonçait l'arrivée prochaine de la 44e radio locale du réseau France Bleu :

loading