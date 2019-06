EN IMAGES - Cassel, "village préféré des Français 2018", rend sa couronne ce mercredi

Le village de Cassel, dans le Nord, a été élu "village préféré des Français" par les téléspectateurs de France Télévisions il y a un an. Ce mercredi, le village nordiste rend sa couronne. Non sans avoir récolté les fruits de ce titre.

Cassel, France

Les habitants de Cassel et toute la région des Hauts-de-France s'étaient mobilisés pour vanter les charmes de cette commune des Flandres intérieures en juin 2018 quand elle a décroché le titre de "village préféré des Français". Un an plus tard, c'est le principe du jeu télévisé de France Télévisions, Cassel rend sa couronne ce mercredi 26 juin 2019.

Le titre décerné par les téléspectateurs de l'émission présentée par Stéphane Bern est honorifique mais ses conséquences sont bien réelles en termes de fréquentation touristique. L'office de tourisme de Cassel a enregistré 114% d'augmentation des visites en un an et, dans les environs, cette hausse se monte à 65%. Le profil de ces touristes ? Ils viennent de tous les Hauts-de-France mais aussi d'Alsace et de Bretagne, deux régions où le titre de "village préféré des Français" a déjà été décerné. Ce mercredi soir, La Ferté-Milon, autre charmant village des Hauts-de-France, situé dans l'Aisne, est en lice pour devenir à son tour le "village préféré des Français 2019."