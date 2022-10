EN IMAGES - France Bleu Périgord : 40 ans de proximité au service des auditeurs en Dordogne

C'était un mardi, à 5h45, Radio Périgord émet pour la première fois en Dordogne depuis ses locaux rue Ernest Guillier à Périgueux le 26 octobre 1982. 40 ans plus tard, ce mercredi 26 octobre 2022, votre radio qui s'appelle désormais France Bleu Périgord, fête ses 40 ans d'existence en Périgord. Depuis 1982, nous traitons l'actualité en Dordogne et nous parlons avec vous des évènements qui se passent chez vous et dans les plus de 500 communes du Périgord.

Pour fêter ces 40 ans, ce mercredi sera une journée spéciale sur France Bleu Périgord avec une matinale spéciale de 6h à 9h avec de nombreux invités, comme Alain Pagès qui a lancé l'antenne officiellement le 26 octobre 1982 mais aussi des auditeurs, des artisans et des élus qui ont assisté à l'évolution de votre radio. En fin de journée, Patrick Bruel sera à Sarlat pour le concert des 40 ans de France Bleu Périgord.

Nicole Pascot technicienne en 1982 - Archives départementales fonds Diaz

Anita Catusse, animatrice à Radio Périgord - Archives départementales fonds Diaz 1980/1982

La rédaction de Radio Périgord en 1982 - Archives départementales fonds Diaz 1980/1982

