EN IMAGES - La vie du prince Philip, duc d'Édimbourg

"C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine" a annoncé "la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d'Edimbourg", ce vendredi 9 avril. Le prince Philip, qui avait été hospitalisé récemment, est mort "paisiblement (...) au château de Windsor" a précisé Buckingham dans un communiqué.

1921 - Naissance royale à Corfou

Philip de Grèce et de Danemark est né le 10 juin 1921 à Corfou, en Grèce. C'est le fils du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Grèce, benjamin de la fratrie, il a quatre sœurs aînées. Il porte ici la tenue traditionnelle grecque pour ses neuf ans. À 18 mois, sa famille fuit la Grèce suite à un coup d'État et viendra vivre à Paris, où il grandira.

Hulton Deutsch / Contributeur - Getty

1939 - La Royal Navy... et la rencontre avec la princesse Elisabeth

Le jeune prince intègre la Royal Navy britannique en 1939 et entame une brillante carrière militaire. Il a 18 ans lorsqu'il rencontre pour la première fois, en juillet 1939, la jeune princesse Elizabeth d’Angleterre, une cousine issue de germains. Âgée de 13 ans, cinq ans de moins que lui, elle tombe sous son charme et ne cessera jamais de l'aimer. Ils sont séparés par la seconde Guerre mondiale, à laquelle il prend une part active.

Le lieutenant Philip Mountbatten, de son vrai nom, ici, en photo en 1947.

Keystone / Intermittent - Getty

1946 - Les fiançailles

Central Press - Getty Images

Les tourtereaux s'écrivent pendant plusieurs années avant d'officialiser leurs relations et de finalement se fiancer en 1946, mais à une condition : qu’ils attendent les 21 ans de la princesse pour officialiser et que le prince Philip de Grèce et du Danemark renonce à ses titres royaux. Il devient alors Philip Mountbatten, le nom de sa mère, et se convertit à l’anglicanisme. Enfin, le 11 juillet 1947, ils annoncent publiquement leurs fiançailles (photo).

Topical Press Agency - Getty Images

1947 - Le mariage royal...

Le 20 novembre 1947, la princesse Elisabeth et le prince Philip s'épousent lors d'une messe célébrée à l'abbaye de Westminster, à Londres, devant plus de 2.000 personnes, peu de temps après la fin de la guerre. À l’occasion de son mariage, il reçoit le titre de duc d'Édimbourg. Les jeunes mariés saluent ensuite la foule du balcon de Buckingham Palace.

Keystone - Getty Images

... et la lune de miel

Le couple royal part en lune de miel à Broadlands, Romsey, dans la région des Hampshire. Ici une photo officielle du jeune couple, durant leur séjour.

Central Press - Getty Images

1948 - Une famille royale

Le premier enfant du couple, le prince Charles, naît le 14 novembre 1948. Une petite sœur, la Princesse Anne naît deux ans plus tard, le 15 août 1950. Elle est ici portée par sa mère, la princesse Elisabeth et Charles, par son père, le prince Philip.

Keystone-France/Gamma-Keystone - Getty Images

La famille royale pose le 28 septembre 1952 au château de Balmoral, en Écosse.

Lisa Sheridan/Studio Lisa - Getty Images

1952 - Le couronnement d'Elisabeth II

En 1952, à la mort de son père, Elizabeth devient reine. Elle n’a alors que 25 ans, Philip en a 30. Le prince met un terme à sa carrière dans la marine et devient prince consort du Royaume-Uni. Ici, durant la cérémonie du couronnement de la reine Elizabeth II à l'abbaye de Westminster, le 2 juin 1953.

Reg Speller/Fox Photos/Hulton Archive - Getty Images

La famille royale s'agrandit encore

La famille royale en 1960. © Getty - Keystone

Ensemble, ils ont quatre enfants : après le prince Charles et la princesse Anne, naissent Andrew, duc d’York, le 19 février 1960 et enfin Edward, comte de Wessex, né le 10 mars 1964.

La famille royale en 1972. © Getty - Fox Photos/Hulton Archive

Une vie dans l'ombre

En tant que prince consort, Philip est aux côtés de son épouse, qu'il assiste dans ses devoirs de souveraine. En l'épousant, il a choisi d'abandonner sa vie d'avant pour se consacrer à la vie protocolaire, mais les débuts sont difficiles, la mort du roi Georges VI trop précoce. Pensant avoir près de dix ans devant lui avant les obligations royales, le prince consort se sent souvent mal à l'aise, parfois humilié, brimé dans sa liberté.

Hulton Archive - Getty Images

"Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine"

Il finira par se créer un rôle à sa mesure, mêlant plaisir et obligations. Il finira même par déclarer quelques années plus tard que son "premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine".

De déplacements officiels en dîner protocolaire et en cérémonies, il accompagnera fidèlement la reine Elisabeth II pendant plus d'un demi siècle.

Tim Graham Photo Library - Getty Images

La monarchie en crise et "l'annus horribilis"

Le prince Charles épouse la princesse Diana en 1981. © Getty - Tim Graham Photo Library

Le prince Philip sera aux côtés de son épouse en 1996, année tellement terrible pour la reine Elisabeth II qu'elle la qualifiera d'"annus horribilis". En 1996, leur second fils , Andrew divorce avec fracas de Sarah Ferguson. La même année, Charles et Diana (qui se sont mariés en grande pompe en 1981) divorcent officiellement, quatre ans après l'annonce de leur séparation. Un an plus tard, le 31 août 1997, Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. En 2002, la reine perd sa sœur, Margaret, en février et sa mère, la reine mère Elizabeth, meurt à 101 ans en mars.

L'enterrement de la "princesse des cœurs", Lady DI, en 1997. © Getty - Anwar Hussein

Discret, mais solide, le prince Philip sera présent aux côtés de la reine Elisabeth II pour affronter ces épreuves.

Gaffeur en série

Chris Jackson - Getty Images

Apprécié des citoyens du Royaume-Uni, il est connu pour ses pointes d'humour "so british" et... ses gaffes. La chaîne YouTube officielle de la famille royale ne s'est d'ailleurs pas privée de les compiler dans cette vidéo (en anglais sous-titré) :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un "partenariat aimé"

Le couple royal en 1970. © Getty - Hulton Archive

Les Britanniques aiment d'ailleurs beaucoup le couple royal, louant sa longévité, sa discrétion et sa constance. En parlant du couple royal, le Telegraph le qualifie de "l'un des partenariats les plus grands et aimés de l'histoire britannique".

La complicité toujours, en septembre 2008. © Getty - Chris Jackson

Près de 70 ans après leur coup de foudre réciproque, le prince Philip et la reine Elisabeth II affichent souvent leur complicité lors des évènements publics.

En 2005, lors du meeting royal de l'hippodrome d'Ascot, en juin, auquel assiste traditionnellement la reine d'Angleterre. © Getty - Chris Jackson

En 2011, la reine elle-même, pourtant si peu démonstrative, rendra hommage à son mari en déclarant publiquement : "C'est mon roc. Il a tout simplement été ma force et mon soutien".

La descendance royale

Chris Jackson - Getty Images

Le couple royal a huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Mia, la fille de Zara Philips, Savannah et Isla, les filles de Peter Philipps, George, Charlotte et Louis, les enfants du prince William d'Angleterre. En mai 2019, naît Archie, son septième arrière-petit-enfant, fils de Meghan Markle et du prince Harry.

Une retraite bien méritée

Le 4 mai 2017, Buckingham Palace annonce par communiqué que "Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg a décidé de ne plus honorer d’engagements publics à partir de l’automne" et de se retirer de la vie publique, ajoutant que le prince Philip avait "le soutien entier" de la reine. Le prince Philip assure son dernier engagement public le 2 août 2017.

Chris Jackson - Getty Images for Ascot Racecourse

Fureur contre le "Megxit"

Les apparitions du prince consort se font de plus en plus rare après qu'il se soit retiré de la vie publique, mais il se permet quelques sorties, notamment lors de l'épisode du "Megxit", en janvier 2020.

ALPHAPRESS - MAXPPP

Son petit-fils adoré, Harry, et sa femme Meghan, duc et la duchesse de Sussex depuis leur mariage en 2018, annoncent sur leur compte Instagram qu'ils renoncent à leur rôle au sein de la famille royale et prenne leurs distances. Ils partageront désormais leur vie entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord et deviendront financièrement indépendants.

En apprenant cette nouvelle, le prince consort, indigné par les choix des Sussex, s'était dit "profondément blessé" et avait blâmer l'incapacité de Meghan Markle à "soutenir la monarchie", lui qui y avait sacrifié sa vie. Il avait ensuite refusé de rendre visite au couple et à leur petit Archie.

Mark Cuthbert/UK Press - Getty Images

Dernières apparitions et dernières blagues

Hospitalisé "de manière préventive" en décembre 2019, la santé du duc d'Edimbourg avait été particulièrement surveillée en 2020, à cause de la pandémie de coronavirus.

Confiné au château de Windsor avec son épouse, la reine Elisabeth II, il avait fêté ses 99 ans en 2020. Une de ses dernières apparitions publiques remonte au mois de juillet de la même année, à Londres, lors d’une cérémonie militaire. Il en avait alors profité pour glisser, une dernière fois, l’une de ses célèbres plaisanteries.