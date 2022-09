PHOTOS - le chantier des nouveaux locaux de France Bleu Poitou avenue de Nantes à Poitiers

C'est un grand changement qui s'annonce pour France Bleu Poitou mercredi 28 septembre. De nouveaux locaux, 2 studios et une surface multipliée par 3 ! Après 20 ans installées au 27 boulevard de Solférino à Poitiers, la station de radio et son équipe déménagent au 313 avenue de Nantes. Précédemment, cette nouvelle implantation était un magasin de meubles. Les plus anciens se rappelleront également d'un garage automobile.

Pour Radio France, ce chantier a été lancé en juin 2021. Un important travail sur le gros œuvre pour agencer le plateau du rez-de-chaussée sur lequel sont installés 2 studios de radio. Boulevard de Solférino, France Bleu Poitou n'en possédait qu'un seul. Au 1er étage, et c'est aussi une nouveauté pour l'équipe car les locaux précédents n'étaient que sur un seul niveau, différents bureaux, salle de réunion, zone de rangement... 900m² à la disposition des 28 collaborateurs permettant d'offrir le meilleur aux auditeurs dès le mercredi 28 septembre à 6 heures.

Le gros oeuvre du chantier. On tombe les murs et on réagence les lieux © Radio France - Marie-Ange Capitani

Un grand plateau pouvant accueillir l'open space des animteurs et des jounalistes © Radio France - Marie-Ange Capitani

L'extérieur du bâtiment est lui aussi en travaux © Radio France - Marie-Ange Capitani

On délimite chaque espace de travail © Radio France - Marie-Ange Capitani

L'open space quasi terminé et meublé qui attend les cartons des collaborateurs © Radio France - Marie-Ange Capitani

Un studio en quelques photos

Montage des cloisons, des mètres et des mètres de câbles pour l'audio et l'informatique, isolation phonique avant l'arrivée du mobilier puis l'installation du matériel (console, micros, écrans...).

En mode câblage pour l'un des 2 studios des nouveaux locaux de France Bleu Poitou © Radio France - Marie-Ange Capitani

Peinture, isolation phonique, le studio de radio prend forme au 313 avenue de Nantes à Poitiers © Radio France - Marie-Ange Capitani

Arrivée du mobilier. La table de studio et le meuble pour la console de mixage © Radio France - Marie-Ange Capitani

Une des 2 nouvelles régies de France Bleu Poitou © Radio France - Marie-Ange Capitani

La console de mixage pour la réalisation des émissions de France Bleu Poitoui dès le 28 septembre © Radio France - Marie-Ange Capitani

Et voici le résultat avec ce studio qui est totalement dédié aux émissions en direct. C'est aussi depuis cet espace que France Bleu Poitou proposera prochainement sa matinale en direct sur France 3... à suivre !

Un des 2 studios des nouveaux locaux de France Bleu Poitou, avenue de Nantes à Poitiers © Radio France - Régis Hervé