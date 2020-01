EN IMAGES - Le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier

L'icône de la mode Jean-Paul Gaultier a réalisé son dernier défilé haute-couture mercredi soir au prestigieux Théâtre du Châtelet à Paris dans le cadre de la Fashion Week.

Ce "grand défilé-show haute couture sera mon dernier", a annoncé le couturier français de 67 ans le plus atypique et le plus connu dans le monde dans un court communiqué qui a provoqué un coup de tonnerre en fin de semaine dernière. Tout en promettant pour la suite un "nouveau projet" dont il est l'"instigateur".

