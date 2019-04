En images - Matt Pokora présente son nouvel album "Pyramide" à Strasbourg

Strasbourg, France

France Bleu Alsace et Les vitrines de Strasbourg ont reçu Matt Pokora ce jeudi à Strasbourg. L'artiste avait choisi sa région natale pour le lancement de son nouvel album "Pyramide". Un événement pour les fans qui se sont pressés devant les locaux des Vitrines de Strasbourg.

L'artiste présente ce nouvel album au micro de François Pinganaud, une interview que vous avez pu suivre en live sur notre page Facebook. Suivra une tournée sur scène. Et peut-être, si le timing s'y prête, un retour comme coach dans The Voice. Matt n'oublie pas d'où il vient. Strasbourg c'est sa ville et c'est un vrai symbole pour lui de lancer ce nouvel opus ici.

Les strasbourgeois l'ont gâté, il repart avec un gâteau en forme de pyramide, un morceau de vitrail de la cathédrale, un maillot de l'équipe du Racing Club Strasbourg avec le numéro 67 et les joueurs du Racing lui ont fait une belle surprise en lui ramenant la Coupe de la Ligue.

Emma qui a eu la chance de gagner notre concours pour rencontrer Matt Pokora a pu passer un moment rempli d'émotions avec son idole.

Emma auditrice de France Bleu Alsace avec Matt Pokora © Radio France - Frédéric Belot

Même François est sous le charme.

Matt Pokora avec François Pinganaud © Radio France - Frédéric Belot

Matt Pokora avec Roland Ries, maire de Strasbourg © Radio France - Frédéric Belot

Ecoutez le premier extrait de son album "Pyramide" :