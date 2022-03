Les obsèques de Jean-Pierre Pernaut se tenaient ce mercredi 9 mars en la basilique Sainte-Clotilde à Paris. L'ancien journaliste et présentateur du JT de 13h, légende de la chaîne, s'est éteint mercredi dernier à l'âge de 71 ans. France Bleu vous propose de revivre en images ses obsèques.

EN IMAGES - Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : proches et personnalités réunis pour un dernier hommage

Personnalités des médias dont la famille TF1 au grand complet, représentants du monde politique et environ 400 anonymes assistaient ce mercredi à Paris aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut, star populaire du JT de 13H00 de la chaîne privée, décédé à l'âge de 71 ans. Organisée en la basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement, la cérémonie religieuse s'est déroulée dans l'intimité amicale et familiale. Une grande photo en noir et blanc du journaliste a été installée sous le porche de la basilique.

Valérie Pécresse, Carla Bruni, Michel Drucker, plusieurs Miss France dont Sylvie Tellier, le président du groupe TF1 Gilles Pélisson, les journalistes Anne-Claire Coudray, Claire Chazal, Gilles Bouleau, Dominique Lagrou-Sempère et Laurent Delahousse, ainsi que les animateurs Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas et Cyril Hanouna étaient présents. Retour en images sur la cérémonie

L'animateur de TF1 Jean-Pierre Foucault © AFP - Thomas SAMSON

La légende de la télévision Michel Drucker © AFP - Thomas SAMSON

Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni © AFP - Thomas SAMSON

Le cercueil de Jean-Pierre Pernaut quitte la basilique Sainte-Clotilde © AFP - Thomas SAMSON

Le présentateur de Koh-Lanta Denis Brogniart © AFP - Thomas SAMSON

La présidente du comité Miss France Sylvie Tellier © Maxppp - Ph Lavieille