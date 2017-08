EN IMAGES - Quand Lady Di était invitée à Bayeux, en Normandie

Vingt ans après la mort de Lady Diana le 31 août 1997, on se souvient en Normandie d'une visite de la princesse au bras du prince Charles à Bayeux en 1987.

On se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là. C'était le 31 août 1997, il y a 20 ans, jour pour jour : la mort accidentelle, sous le pont de l'Alma à Paris, de la princesse Diana. Mais en Normandie, il y a un autre souvenir avec Diana. Beaucoup plus heureux celui-là puisqu'il s'agit de sa venue à Caen et Bayeux. C'était 10 ans plus tôt au bras du prince Charles. Une visite inoubliable.

Nous sommes le 9 septembre 1987. La Normandie célèbre ce jour-là le 900e anniversaire de la mort de Guillaume-le-Conquérant. Et pour présider la cérémonie religieuse sous les voûtes de l'Abbaye aux hommes à Caen, le prince Charles et Lady Diana. Le couple a écourté ses vacances à Balmoral, la résidence d’été de la famille royale en Ecosse, pour venir en Normandie se recueillir sur le tombeau de Guillaume.

Bayeux aux couleurs de l'Angleterre

Diana et le prince Charles quittent ensuite Caen direction Bayeux où sous un soleil radieux, le couple princier est reçu à la mairie avant d'aller visiter la célèbre tapisserie de la Reine Mathilde. Il y a foule dans la capitale du Bessin. Une ville entièrement décorée en cette fin d’été aux couleurs de l’Angleterre. C'est Charles qui, à Bayeux, prend la parole mais en ce 9 septembre 1987, c'est Diana qui, toute de rouge et de noir vêtue, rayonne et enchante les Normands.

Une visite historique dont il reste aujourd'hui un souvenir dans les vitrines du musée de la tapisserie. Le fac-similé du célèbre "Domesday book" (gigantesque inventaire de l’Angleterre réalisé pour Guillaume le Conquérant en 1086) offert en cadeau à la Normandie ce jour-là par le couple princier.