EN IMAGES - Tournage en Dordogne : les visiteurs profitent des derniers décors à Monpazier

Le tournage du Dernier Duel en Dordogne est désormais terminé ! Ridley Scott et ses équipes ont enregistré toutes les prises périgourdines en deux semaines. Les décors utilisés à Monpazier sont restés encore un peu pour le plus grand bonheur des visiteurs. Ils seront démontés dès ce lundi.

Plus que quelques heures avant le démontage des derniers décors à Monpazier dans le sud de la Dordogne. La bastide du XIIIe siècle a été le terrain de jeu du réalisateur Ridley Scott et des acteurs Adam Drive ou Matt DAmon pendant deux jours. La production a donné des airs de marché médiéval à la célèbre place des Cornières. Les visiteurs ont pu profité, le temps d'un week-end, des balcons et des vitraux façon Moyen-Age qui n'ont pas encore été démontés. Ils le seront dès ce lundi.

Les décors ont joué les prolongations

Les balcons médiévaux, les vitraux, les charrettes, les tonneaux : tout est encore là ! Il reste même deux projecteurs et deux grosses poubelles au milieu de la place de Cornières. Marie Laure connait bien la bastide et est émerveillée par ce qu'elle voit : "Regardez ces fausses pierres, c'est du polystyrène ! Je ne sais plus ce qui est vrai ou faux. C'est impressionnant !". Ce travail titanesque et ce souci du détail impressionnent Roland, venu de Sarlat : "On se rend compte du boulot qu'il y a à faire. C'est une équipe de professionnels".

Je voudrais les embaucher chez moi ! Peut-être pas au même prix ! - Roland, à propos des décorateurs

Josette qui se promène autour de la place n'en revient pas : "C'est grandiose!". Malheureusement tout doit disparaître. C'est un crève-cœur pour les visiteurs qui garderaient bien les décors encore un peu : "On laisserait bien le décor, c'est vraiment trop beau!" s'amuse Marie-Laure.

La place toujours barricadée

Ce dimanche encore, il était impossible d'accéder à la place des Cornières, toujours barricadée. Les visiteurs observent donc le lieu métamorphosé en empruntant les passages couverts. Ce n'est pas forcément simple pour les photos. Josette, armée de son appareil a trouvé la solution. Elle a demandé de l'aide au vigile qui surveille les décors : "Il a été super sympa ! Il m'a dit que je n'avais pas le droit de passer mais que si je voulais, il me faisait des photos. Je suis tombée au bon moment!".

Deux balcons médiévaux utilisés sur le tournage du film "Le Dernier Duel" © Radio France - Flavien Groyer