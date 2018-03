"Attention moteur ! silence on tourne et... Action !". Abdelhafid Metalsi, alias Capitaine Kader Chérif dans la série, rentre chez lui et découvre dans son appartement... STOP ! Ne comptez pas sur nous pour dévoiler la suite de l'intrigue, mais sachez que "C'est une séquence importante, c'est la naissance d'une relation qui était en germe dans la saison précédente. C'est un peu le "La" de la suite", avoue Abdelhafid. Alors ce jour-là, avec ses partenaires, ils vont faire et refaire cette scène : "On ne se lasse pas de certaines séquences et puis on affine, j'apporte des choses entre chaque prise, les autres acteurs aussi..."

La série policière Chérif, diffusée depuis cinq ans tous les vendredi sur France 2, raconte les aventures du Capitaine Chérif et se déroule à Lyon. Les scènes extérieures seront toujours tournées dans le Rhône, mais pour cette saison six, la production a décidé de délocaliser les tournages en intérieur dans la Marne. Nous sommes donc à 10 minutes de Reims, dans un hangar de l'ancienne base aérienne 112.

C'est dans ce hangar qui appartenait à l'armée que les décors ont été reconstitués © Maxppp - Aurélie Jacquand

Silence on tourne ! © Radio France - Aurélie Jacquand

A l'intérieur c'est plutôt sombre et il faut slalomer entre les caisses de matériels et les projecteurs pour arriver jusqu'aux décors. L'appartement de Kader Chérif a été reconstitué de toute pièce, mais aussi le commissariat, du bureau du Capitaine aux cellules de garde à vue. Il a fallut deux mois pour tout construire et si l'on ajoute les loges, les bureaux de la production, le stockage du matériel... ce tournage occupe 5 400 mètres carrés de hangar et emploie une quarantaine de personnes en permanence sur le plateau.

Le commissariat de Chérif a intégralement été reconstitué © Radio France - Aurélie Jacquand

Tout est là dans le bureau de Chérif, même son Rubik's cube © Radio France - Aurélie Jacquand

Les cellules sont là aussi © Radio France - Aurélie Jacquand

C'est d'abord la situation géographique, le fait d'être à moins d'une heure de Paris, qui a décidé la production à s'installer ici, sur l'ancienne BA 112. Mais c'est aussitôt les possibilités qu'offre le lieu : "C'est très rare de trouver un hangar aussi grand, mais aussi au calme et disponible", explique Stéphane Drouet le producteur de la série "Il a toutes les caractéristiques d'un vrai studio". A tel point qu'il envisage déjà de revenir pour de futurs tournages.

Abdelhafid Metalsi, l'acteur rémois

Revenons sur le plateau, où Abdelhafid Metalsi nous accorde quelques minutes entre deux prises. Tourner sur l'ancienne base aérienne 112, c'est un retour aux sources pour lui, l'acteur qui a grandi à Reims, dans le quartier Orgeval et qui se souvient le temps où il venait voir les militaires ici : "Chaque année la base faisait des portes ouvertes et quand on est gamin, on vient voir les avions, la patrouille de France qui faisait des démonstrations... c'était impressionnant et quand j'ai su qu'on allait venir tourner ici, j'ai trouvé ça émouvant". Et il avoue dans un sourire : "Ca me permet aussi d'éviter des trajets en train et de rentrer chez moi plus souvent, c'est cool !"

Abdelhafid Metalsi en tournage d'une scène © Radio France - Aurélie Jacquand

Le tournage devrait durer encore un mois © Radio France - Aurélie Jacquand

Une quarantaine de personnes travaillent sur le tournage de Chérif © Radio France - Aurélie Jacquand

Il faut dix jours pour tourner un épisode de la série Chérif. Toute la troupe devrait rester encore environ un mois sur l'ancienne base aérienne 112.