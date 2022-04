En Mayenne, Christian Huchedé, fondateur du Refuge de l'Arche, pleure la disparition de son ami Jacques Perrin

L'acteur, cinéaste et producteur Jacques Perrin, qui avait joué dans "Peau d'âne" ou "Le Crabe-tambour" et coréalisé le documentaire "Le peuple migrateur", est mort jeudi à Paris à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille. Comme acteur, Jacques Perrin a tourné dans plus de 70 films à partir des années 1950. Sa voix douce et sa chevelure grise devenue blanche étaient familières au grand public.

Il a aussi été le coproducteur d'une quinzaine de films depuis la fin des années 1960, parmi lesquels "Z" de Costa-Gavras (1968) ou "Les Choristes" (2004). Défenseur engagé de la nature, il a coproduit plusieurs documentaires sur ce thème, dont "Le Peuple singe" (1989), "Microcosmos: le peuple de l'herbe" (1996) ou "Himalaya: l'enfance d'un chef" (1999).

Jacques Perrin était le parrain, avec son épouse Valentine, du Centre de sauvegarde de la faune locale, une structure rattachée au Refuge de l'Arche. Le couple s'était déplacé pour l'inauguration du centre au début des années 2010 à Château-Gontier-sur-Mayenne. Christian Huchedé, le fondateur du sanctuaire pour animaux sauvages, pleure la disparition d'un ami : "Je savais qu'il était très malade. Donc, on a eu moins de contacts ces derniers temps. Mais là, pour moi, si c'est quand même un moment d'émotion, parce que Jacques et Valentine sont des gens charmants et qu'ils nous ont vraiment épaulés", réagit le fondateur du Refuge de l'Arche.