EN PHOTO : Miss France 2023 à Valence, à la rencontre des Drômois

Nombreux sont les Valentinois à être venu voir, parler, obtenir un autographe et une photo de Miss France 2023. Indira Ampiot vous attend au deuxième étage du centre commercial Victor Hugo ce samedi après-midi 20 mai. Pour Miss France, "il est important de se rendre dans les départements à la rencontre des gens. Souvent les gens se disent, que la ville est trop petite pour la venue d'une Miss France. Il faut casser cette image d'inaccessibilité. Au contraire, le Comité Miss France et moi-même nous aimons beaucoup être au plus près de tous. Et c'est très agréable de voir qu'il y a de l'engouement autour de cette visite".

Miss France 2023 à Valence, à la rencontre des Drômois © Radio France - Erwan Chassin