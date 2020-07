"En terre ferme" : sur le tournage de l'émission de Fanny Agostini dans les Combrailles

Pour une mi-juillet en Auvergne, la météo est bien terne ce jour-là et pourtant les invités de Fanny Agostini semblent ravis de leur court séjour en terre de volcans. "L'Auvergne, je connais ses produits, je connais son terroir, ses fromages, ses viandes", raconte Juan Arbelaez, jeune chef colombien dont vous avez pu voir les recettes en vidéo dans l'émission Quotidien de TMC, "mais je connaissais moins la région et pour moi c'était une opportunité unique de venir la découvrir, en plus avec Fanny qui est d'ici".

Dans le van aménagé du couple d'invités qui en ont profité pour débuter leurs vacances itinérantes en Auvergne. © Radio France - Juliette Micheneau

Sur le tournage de l'émission "En terre ferme" de Fanni Agostini à Pont de Menat. Reportage de Juliette Micheneau Copier

Ce qu'ils ont préféré ? "J'aurais bien aimé dire la pêche, mais on n'a pas été très chanceux", plaisante l'ex-miss France Laury Thilleman. "On a adoré les rencontres faites ici, au gîte on a vécu des naissances d'agneaux... et vraiment l'Auvergne est un très beau terrain de jeu sur les sujets environnementaux, de biodiversité, et regorge de richesses naturelles et humaines."

Retour en terre auvergnate

L'émission, diffusée sur Ushuaïa TV et inaugurée en mars dernier par Nicolas Hulot, est en effet tournée exclusivement en Auvergne. "L'Auvergne a sur une même unité de lieu, énormément de choses à explorer, des acteurs de terrain... alors pourquoi aller ailleurs ?" résume Fanny Agostini qui en profite pour faire la promotion de la région auprès de ses invités.

Le débrief des deux invités, l'ex-miss France Laury Thilleman et son compagnon, le chef colombien Juan Arbelaez. Copier

D'abord accueillis aux gîtes du berger à Saint-Georges-de-Mons, ils rayonnent ensuite à la rencontre d'acteurs du changement. L'émission tourne autour d'"une personnalité qui chemine vers plus d'authenticité, d'engagement, d'éco-responsabilité ou qui est déjà très engagée et qui va nous inspirer et nous donner envie d'agir", détaille Fanny Agostini. Un chemin qu'elle a elle-même emprunté en revenant s'installer en Auvergne, dans une ferme de Haute-Loire et en créant avec son mari une fondation, Landestini, dédiée au retour à la nature et à la préservation de l'environnement.

Christophe Sommet, directeur des chaînes thématiques de TF1, dont Ushuaïa TV. Copier

Un parcours qui a séduit Ushuaïa TV et son directeur Christophe Sommet, ravi de tourner en terre auvergnate. "C'était important pour Fanny puisque c'est là qu'elle a son cœur et sa vie et on trouvait aussi intéressant d'accompagner sa démarche personnelle avec cette émission."

"En terre ferme" a été lancée cette année pour les 15 ans de la chaîne thématique. L'émission tournée mi-juillet sera diffusée fin octobre.