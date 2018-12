Encore des animations au profit du Téléthon ce weekend en Bourgogne

Le téléthon continue ce week-end dans la région avec encore des animations organisées au profit de la recherche en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire, dans l'Yonne et dans le Jura.

Côte-d'Or, France

Il est encore possible de faire une promesse de don en appelant le 3637 ou sur telethon.fr jusqu'au 31 décembre, même si le compteur est arrêté à la fin de l'émission. Le Téléthon 2018 s'est terminé sur un bilan de 69 290 089 euros de promesses de dons dimanche dernier, un résultat "en forte baisse", pour le marathon télévisé en faveur de la recherche contre les maladies rares qui avait permis de récolter 75,6 millions d’euros en 2017. Mais d'autres animations se déroulent encore cette fin de semaine au profit de la recherche dans notre région.

- Le 14/12 ST AGNAN (71) : Course du muscle au stade de foot de St Agnan,

- Le 14/12 LESSARD-L- NATIONAL (71) : vente de produits estampillés Téléthon durant la collecte de sang qui est associée au Téléthon, salle des fêtes,

- Le 15/12 DIJON (21) : tombola du magasin Bodysano,

- Le 15/12 LEMUY (39) : repas choucroute à la salle des fêtes,

- Le 15/12 AUXERRE (89) : concert par l’association Icaune.

Cette petite vidéo extraite de l'émission du week-end dernier fait chaud au cœur. C'est le témoignage de Mathilde qui souffre d'une maladie rare. Elle a 29 ans. Elle pensait ne plus pouvoir marcher plus de 20 mètres. En janvier 2016, grâce à un diagnostic, elle apprend qu'un traitement existe. Et pour elle c'est une nouvelle vie qui commence.