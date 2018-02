Indre-et-Loire, France

Encore une occasion ratée pour le Tours FC ce vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Tours a été battu par Auxerre 2-0, lors de la 24ème journée de Ligue 2. Tours est bon dernier du championnat avec seulement 2 victoires et 3 nuls en 24 journées. L'équipe tourangelle est à 11 points du barragiste, Bourg-en-Bresse, et désormais 16 points du maintien.

Un très (trop) long chemin de croix pour le TFC

Tours attaquait ce vendredi soir un parcours qui devait lui être plutôt favorable, avec trois matches sur quatre à domicile en ce mois de février. Dans sa quête du maintien, un succès et seulement un succès était nécessaire. Mais le scénario a été cauchemardesque, avec l'ouverture du score bourguignonne dès la 13ème minute de jeu, un but contre son camp du milieu de terrain Antoine Devaux. Tours a manqué son entame, et globalement sa première mi-temps. La deuxième période a été plus prolifique en occasions pour le TFC. Tours aurait même pu bénéficier d'un penalty à 20 minutes de la fin, mais c'est Auxerre qui fait le break à la 74ème minute par Brahim Konaté.

13 buts marqués en 24 matches : Tours est la pire attaque de la Ligue 2, et de loin

A l'issue de cette nouvelle défaite, Tours reste lanterne rouge du championnat avec un triste bilan de 2 victoires, 3 nuls et 19 défaites. Le prochain match sera tout aussi capital, avec la réception le vendredi 9 février du Paris FC, 4ème au classement et entraîné par l'ancien coach de Tours, Fabien Mercadal. Reste à savoir si l'équipe tourangelle se sera remise de cette nouvelle défaite