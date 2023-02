Enfoirés un jour, toujours, le spectacle des Enfoirés diffusé le vendredi 3 mars 2023 sur TF1 et France Bleu

C'est officiel, le show des Enfoirés sera diffusé sur TF1 et France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du cœur et des Enfoirés, le vendredi 3 mars 2020 à 21h10.

Ils sont une quarantaine d'artistes et de personnalités à s'être réunis réunis pour une série de six concerts en janvier dernier à Lyon, à nouveau enregistrés en public.

Parmi eux les habitués Patrick Bruel , Julien Clerc , Patrick Fiori , Michèle Laroque , Kad Merad, Garou ou encore Mimie Mathy, mais aussi Jenifer, Clara Bruni , Nolwenn Leroy , Lori, Joyce Jonathan , Zaz , Vitaa Jane Birkin, Slimane , Christophe Willem, Claudio Capéo, Jérémy Frérot

mais aussi des "guests" avec notamment le capitaine du XV de France Antoine Dupont, le pilote automobile Esteban Ocon, le danseur Germain Louvet ou encore l'astronaute Thomas Pesquet, déjà présente en 2022.

Au programme bien sûr l'hymne de l'édition 2023 des Enfoirés intitulé Rêvons, une chanson originale écrite et composée par Amir , Nazim et Nyadjiko , la chanson Viens on s'aime de Slimane qui fait l'objet d'un tableau magnifique, le tube Freed from desire de Gala revenu à la mode lors de la Coupe du Monde de Football, Désenchantée de Mylène Farmer**,** Le dernier jour du disco mais aussi des chansons de Lio, Mouloudji, Jean-Jacques Goldman ou Renaud