Enola "mérite de gagner" la Star Académy pour son ancien professeur de chant à Landiras

Qui d'Enola, Louis, Anisha ou Léa remportera la finale de la Star Académy ce samedi soir ? Le public va devoir trancher. Mais une des élèves, originaire de Gironde devrait recevoir le soutien des habitants de Landiras. Enola a grandi là-bas et a suivi ses premiers cours de chant dans le département. Son professeur Fred Batista, lui a enseigné le chant de ses 12 à 18 ans : "Elle avait déjà une voix exceptionnelle !". Il espère la voir gagner la compétition ce soir.

"Je me rappelle quand elle avait 15 ans, je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire de la musique son métier. Elle m'a répondu non, c'est pour le plaisir, mais au fond je savais que ça lui donnait envie" raconte Fred Batista à propos d'Enola. Le professeur ne s'est pas trompé puisque finalement, la jeune femme a suivi les cours Florent à Paris. Les deux ont gardé contact pendant ces années "elle me disait que c'était super, mais qu'elle ne bossait pas assez !" sourit le professeur qui se souvient d'une élève travailleuse qui demandait toujours plus de travail.

"Votez 2 ! Moi aussi je vais voter" Fred Batista, le professeur de chant d'Enola entre ses 12 et 18 ans

Entre ses projets personnels et son quotidien, Fred Batista suit le parcours d'Enola à la Star Académy et "croise les doigts" pour qu'elle gagne ce samedi soir. "Si elle en est là c'est aussi parce que j'ai pu lui apporter quelque chose, donc je suis ravi ! Elle mérite de gagner" affirme-t-il.

Fred Batista sera de son côté en concert le 3 décembre à Budos, à côté de Landiras, puis le 17 décembre à Monségur. Il jouera également son album "Some Songs 4 U" le 22 janvier à Agen, à La Tannerie.