ENTRETIEN - De retour dans "N'oubliez pas les paroles !" Margaux se confie

Elle est la plus grande championne de "N'oubliez pas les paroles !". Après son élimination du jeu de France 2, la Malouine Margaux est de retour ce samedi 6 juin sur le plateau de l'émission aux côtés de 17 autres "maestros" qui se sont illustrés lors du programme présenté par Nagui. Réunis en six équipes, ils s'affrontent lors de trois soirées de qualification avant la grande finale.

Ce samedi, Margaux et son équipe affronteront celle de Coralie. Les gains remportés iront à l'association "Un pas pour la vie". A l'occasion de son retour devant les caméras, la jeune femme de 25 ans s'est confiée sur sa vie depuis son élimination le 22 janvier.

France Bleu : Que s'est-il passé pour vous depuis le mois de janvier ?

J'ai touché mes gains (ndlr : 530.000 euros) le 17 février, le jour de mon anniversaire. C'était un super cadeau pour mes 25 ans. Un mois après on a été confiné donc ça a stoppé quelques projets mais pendant le confinement, mon compagnon et moi avons avancé sur notre projet immobilier. On a regardé les annonces et là nous recherchons activement une maison. En revanche, le projet de voyage est repoussé...

Vous avez déjà dépensé une partie de cette somme impressionnante ?

Oui j'ai pu rembourser mon prêt étudiant, c'est déjà beaucoup et c'est un gros poids en moins. J'ai fait un don à la SPA comme je m'y étais engagée et puis j'ai fait plaisir à ma mère. Mon compagnon aura bientôt sa moto mais il y a eu le confinement et il n'a pas pu passer son permis. C'est reporté aussi.

Avez-vous reçu des propositions artistiques depuis la fin de l'émission ?

J'ai eu la chance de pouvoir faire un concert caritatif avec plusieurs candidats en mars. C'était une première expérience sur scène. J'ai eu d'autres propositions mais je n'ai pas donné suite. On m'a d'ailleurs proposé de participer à une émission de télévision mais ce n'était pas mon truc. Je ne veux pas faire de télé-réalité.

Est-ce qu'on vous reconnait toujours dans la rue ?

En ce moment avec le masque je passe un peu plus inaperçue mais des agents immobiliers m'ont tout de même reconnu. (rires)

Que devient votre envie de devenir auxiliaire vétérinaire ?

Je cherche toujours un employeur pour faire ma formation en alternance mais c'est toujours très compliqué. Si je n'y arrive pas cette année je verrai cela l'année prochaine.

Comment avez-vous vécu le retour sur le plateau de l'émission ?

C'était chouette mais dans des conditions particulières car il y a des mannequins et des ballons à la place du public. C’était difficile de ne pas avoir de contact car on a l'habitude de se prendre dans les bras.J'étais beaucoup plus stressée que pour mon parcours personnel. Ils sont tous très forts donc j'avais la pression mais nous avons joué pour des associations donc nous n'étions pas dans une optique de compétition. Ma déception a été de ne pas voir Kevin qui est resté coincé aux Etats-Unis. Même chose pour Aline qui n'a pas pu se déplacer.

"N'oubliez pas les paroles ! Le tournoi des maestros" à suivre samedi 6 juin et 13 juin pour les qualifications et le 20 juin pour la grande finale à partir de 21h05 sur France 2.