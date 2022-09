ENTRETIEN - Emma Guibert, vendéenne de 20 ans, est la nouvelle Miss Pays de la Loire

Si vous deviez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez, que me diriez-vous ?

Que je m'appelle Emma Guibert, que j'ai 20 ans, et que je suis en deuxième année de BTS tourisme aux Sables-d'Olonne. Je vis à Poiroux, en Vendée. Dans la vie, je fais du sport et j'aime beaucoup lire.

Vous attendiez-vous à être élue Miss Pays de la Loire ?

Je ne m'y attendais pas du tout, mais disons que c'est le travail qui a payé. J'ai dû me préparer à cette élection à tous les niveaux, et en particulier physiquement. J'ai fait du sport, je me suis entraînée à marcher pour avoir une jolie démarche. Le comité Miss Pays de la Loire nous a envoyé des vidéos pour que l'on puisse répéter les chorégraphies et donner un show incroyable. Je suis très fière et très contente d'avoir pu décrocher le titre.

Justement, quelle a été votre réaction quand vous avez décroché l'écharpe de Miss Pays de la Loire ?

J'avoue que je n'ai pas vraiment réalisé, j'ai eu beaucoup d'émotions en même temps. Aujourd'hui encore, je ne réalise toujours pas, et je suis encore sur mon nuage (rires). Je suis fière de moi, parce que c'était mon objectif de décrocher cette couronne. Tous mes proches étaient là pour me soutenir, c'était un aboutissement pour eux aussi. Je savais qu'ils étaient tous fiers de moi et cela m'a rendue très heureuse.

Vos proches devaient en effet être très fiers de vous...

Oui et ils l'étaient tous ! On a fait la fête tous ensemble. Ils me soutiennent tous pour aller jusqu'à Miss France. Et ce ne sont pas les seuls. J'ai aussi reçu un message de félicitations de la mairie de Poiroux. J'étais très contente, je passerai les remercier.

Le monde des Miss était-il complètement nouveau pour vous, ou est-ce un rêve de petite fille ?

Pour moi, c'était un rêve de petite fille, mais je ne me pensais pas du tout capable de le faire... Ma marraine a participé à l'élection de Miss Vendée en 1999, et j'en parlais avec elle assez souvent. Ca me donnais vraiment envie de tenter ma chance depuis petite, sans vraiment y croire. En réalité, ce sont mes proches qui m'ont poussé à participer. Je me suis lancée là-dedans sans vraiment y croire. Mais en découvrant ce monde, j'ai vraiment adoré et je n'ai plus du tout envie de m'arrêter. Je veux continuer jusqu'au bout et aller le plus loin possible.

Vous êtes vendéenne, en êtes-vous fière ? Pour quelles raisons ?

Oui, je suis bien sûr très fière de mon département et de la région Pays de la Loire en général. Je suis née aux Sables-d'Olonne et j'y fait mes études, mais j'habite Poiroux. Je trouve que la Vendée est un symbole d'authenticité. Je suis très fière de vivre ici, et vous conseille de venir visiter ce département !

Une petite question piège... Peut-on être Miss France et se considérer féministe ?

Quand on se présente à Miss France, ou aux Miss départementales ou régionales, on met en avant nos valeurs et notre personnalité. C'est quand même un gros travail sur soi-même. Ce n'est pas facile de s'exprimer en public, de danser et de défiler. Il faut être à l'aise avec son corps et être capable de défendre des valeurs. Pour moi, c'est totalement compatible avec le féminisme.

La prochaine étape c'est Miss France le 17 décembre. Pourquoi cette année cela devrait être vous ?

Parce que je suis une personne simple, authentique. Je reste moi-même, j'ai les pieds sur terre, et je suis tout simplement comme les autres. On ne cherche pas à élire la femme parfaite, ça n'existe pas. Nos défaut doivent être notre force, même si on chute sur scène ou que l'on bégaye pendant un discours. Il faut juste rester soi-même.