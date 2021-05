VIDÉOS - Episode spécial de Friends : ces répliques cultes qu’on n’est pas prêt d’oublier

Le temps d'une émission spéciale diffusée jeudi, les six héros de "Friends" se retrouvent sur le plateau de la mythique série, 17 ans après le dernier épisode. L'occasion de se replonger dans les répliques cultes prononcées par Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey et Chandler.

Ce ne sera pas un 237e épisode mais une "interview très divertissante" selon David Schwimmer, qui incarne Ross. Les six héros de "Friends" sont de retour pour se plonger dans les souvenirs de la mythique série. Les acteurs ont désormais la cinquantaine, souvent quelques rides et parfois de l'embonpoint et ils seront réunis pour la première fois depuis 17 ans, lors de la fin de la série. Cette émission spéciale, diffusée jeudi (9h) sur la plateforme Salto, a été tournée en public aux Etats-Unis.

Au programme, des anecdotes, une lecture de plusieurs scènes fameuses, un quiz inspiré d'un épisode et une série d'invités de marque, parmi lesquels Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham ou le groupe sud-coréen BTS.

L'occasion de se replonger avec délice parmi les meilleures répliques de la série, "en version originale".

La musique du générique

En dix saisons de nombreuses répliques de la série sont devenues cultes, à tel point que même ceux qui ne sont pas anglophones les répètent en version originale. Les première notes du générique de la série « Friends » sont à eux seuls reconnaissables par des milliers de fans dans le monde.

Pivot

La scène du canapé qu’il faut pivoter dans l’escalier. Ross, hurle à loisir sur Rachel et Chandler. Le « Pivot » de Ross devient Pivote en français mais est nettement plus savoureux en version originale.

We were on a break

La réplique phare de Ross est Rachel revient elle aussi à de nombreuses reprises dans les épisodes. Voici une compilation vidéo (non exhaustive) de la fameuse phrase en version originale.

La chanson Smelly Cat

Les talents de chanteuse de Phoebe n’ont rien à envier à ses talents de parolière. La chanson smelly cat est là pour en témoigner.

Oh my god

C'est la phrase la plus répétée en 10 ans de série : "Oh my God" (Oh mon Dieu) qui est prononcé 1.031 fois sur les 10 saisons.

How you doin'?

La phrase du séducteur Joey ne revient pas aussi souvent mais elle est aussi l'une des répliques récurrente de la série.

